Secondo Novella 2000 Cristiano Ronaldo si sarebbe sposato in gran segreto con Georgina

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Da alcuni annivive unade storia d'amore conRodriguez. CR7 e la modella sono sempre insieme e spesso li si vede sorridenti e felici anche ad eventi mondani. La coppia condivide sui social anche delle bellissime immagini della loro quotidianità insieme ai loro quattro bimbi. Oggi, però, il settimanaleha rilanciato una clamorosa indiscrezionela qualeRodriguez siro sposati in. La cerimoniaavvenuta in Marocco ed è stata una cerimonia a prova di paparazzo. Dunque peril campione della Juventus avrebbe fatto ilde passo e avrebbe portato all'altare la suapotrebbero essere marito e moglieè uno dei personaggi più chiacchierati del mondo e spesso si parla di lui sia per quanto fa in campo che per la sua vita privata ...

n_bianconere : #CristianoRonaldo e Georgina si sarebbero sposati in gran segreto #Juve #Juventus #ForzaJuve #FinoAllaFine - NotizieVeneto : Secondo 'Novella 2000' CR7 avrebbe sposato Georgina in gran segreto - La Gazzetta dello Sport… - DIndipendente : Secondo 'Novella 2000' CR7 avrebbe sposato Georgina in gran segreto - La Gazzetta dello Sport… -