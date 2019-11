Se Milano rallenta paghiamo tutti Ma per gli squilibri qualcosa si può fare

Maltempo Lombardia - forte pioggia a Milano : mezzi pubblici rallentati in superficie : Traffico rallentato a Milano a causa del Maltempo. I disagi coinvolgono anche le linee dei trasporti pubblici in superficie: “Considerate maggiori tempi d’attesa e percorrenza su queste linee che stanno viaggiando con rallentamenti dovuti al traffico e al Maltempo: 9, 39, 56, 86, 94, 327, 701, 702, 727, 728, 729, 901, 902“, si legge in un tweet di Atm, Azienda trasporti milanesi. L'articolo Maltempo Lombardia, forte pioggia a ...