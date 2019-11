Scuola | il Consiglio di Stato per la prima volta riconosce l’abilitazione

Decreto Scuola - approvato dal Consiglio dei Ministri : cosa prevede : Il 10 Ottobre il Consiglio dei Ministri ha dato il via alle misure straordinarie del Decreto Scuola per nuove assunzioni e interventi nell’Istruzione italiana. Vediamole assieme nel dettaglio. Concorso Straordinario Secondaria: come è la procedura Decreto Scuola: cosa prevede Il testo approvato, nato dall’intesa del 1 Ottobre tra Miur e organizzazioni sindacali, presenta questi provvedimenti: concorso straordinario secondaria, da ...

Decreto Scuola - approvato al Consiglio dei Ministri : cosa prevede : Il 10 Ottobre il Consiglio dei Ministri ha dato il via alle misure straordinarie del Decreto Scuola per nuove assunzioni e interventi nell’Istruzione italiana. Vediamole assieme nel dettaglio. Concorso Straordinario Secondaria: come è la procedura Decreto Scuola: cosa prevede Il testo approvato, nato dall’intesa del 1 Ottobre tra Miur e organizzazioni sindacali, presenta questi provvedimenti: concorso straordinario secondaria, da ...

Decreto Scuola - via libera del Consiglio dei ministri per stabilizzare 24mila precari : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto scuola, grazie al quale il ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca potrà procedere con un concorso straordinario volto alla stabilizzazione di 24mila docenti precari. Ad annunciarlo è il ministro pentastellato, Lorenzo Fioramonti.Continua a leggere

Concorsi Scuola : 60.000 assunzioni dal 2020 - decreto passa al Consiglio dei Ministri : In queste ore il Consiglio dei Ministri valuta il testo del decreto scuola che permetterà l’assunzione di 60mila unità. La maggior parte delle immissioni in ruolo riguarda i docenti, infatti per la scuola secondaria saranno avviati due Concorsi: quello ordinario con 24mila cattedre a disposizione per abilitati, laureati con 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e per gli Itp; quello straordinario per i docenti con tre anni di ...

Inaugura una statua e ‘concede’ ai giovani di non andare a Scuola - Ibrahimovic fa infuriare il consiglio comunale di Malmoe : L’attaccante svedese ha invitato numerosi giovani alla cerimonia di Inaugurazione di una sua statua, dandogli il ‘permesso’ di non andare a scuola Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di sè, non solo per le sue gesta sul terreno di gioco, ma anche per le sue controverse dichiarazioni. AFP/LaPresse Oggi l’attaccante svedese ha Inaugurato una sua statua a Malmoe, invitando sui social i giovani a partecipare ...