Scomparsa durante passeggiata | trovata dal Cnsas nonnina di Tollo

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Chieti - L’allarme è stato dato dalla figlia intorno alle 19,00 di ieri sera, prima ai Carabinieri e poi, tramite la Prefettura, anche ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese e ai Vigili del Fuoco. È iniziata così la ricerca di D.D., un’anziana signora residente in contrada Colle Cavalieri a, che ieri a mezzogiorno è uscita come d’abitudine a passeggiare per i campi intorno alla sua abitazione, avvistata anche da un conoscente circa un’ora dopo, ma che poi non ha fatto ritorno, costringendo i familiari a dare l’allarme. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino, con un’unità cinofila molecolare e una di superficie, insieme anche ai Vigili del Fuoco, al personale della Protezione Civile di Pescara, ai Carabinieri e alla Polizia, ha battuto in lungo e largo i campi trae Ortona, soffermandosi in particolare sulle zone limitrofe al ...

