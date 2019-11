Scomparsa del Direttore del Parco d’Aspromonte | Cannizzaro | “Reggio e la Calabria perdono

Prematura Scomparsa del Direttore del Parco dell’Aspromonte - WWF Calabria : “Sincero dolore per la perdita di un preparato protezionista” : L’improvvisa e Prematura scomparsa del Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Sergio Tralongo, ha suscitato sgomento e incredulità nel mondo ambientalista calabrese, specie tra chi, e non sono pochi, aveva avuto modo di apprezzarne personalmente le alte qualità umane e professionali. Tutto il WWF Calabria, dalla Delegata Beatrice Barillaro, fino a tutte le organizzazioni locali, “esprime il più sincero dolore per la perdita di un ...

Calcio - Luis Enrique torna CT della Spagna : il rientro dopo la Scomparsa della figlia - sarà agli Europei 2020 : Luis Enrique torna sulla panchina della Spagna, sarà lui a guidare le Furie Rosse durante gli Europei 2020 di Calcio che si disputeranno dal 12 giugno al 12 luglio. Ad annunciarlo è stato Luis Rubiales, Presidente della FederCalcio Spagnola, durante la conferenza stampa convocata a Las Rozaz. Il 49enne aveva abbandonato momentaneamente la panchina lo scorso giugno in seguito alla drammatica scomparsa della figlia Xana che ci ha lasciato ad ...

Milano - denuncia la Scomparsa del fratello : scopre che è stato arrestato a Nizza per abusi : Giovedì scorso si era recata presso i carabinieri di Ventimiglia, città dove risiede, per denunciare la scomparsa del fratello, temendo seriamente che gli fosse accaduto qualcosa di brutto. Invece la sorella di Alessandro Grasso – un imprenditore nel settore dell’arredamento che vive a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano – ha scoperto che l’uomo era finito in prigione a Nizza con gravi accuse di violenza carnale e tortura ai danni di ...

Cinzia Paglini - la cantante Scomparsa ritrovata in ospedale : «Il mio stalker ai domiciliari - se torna libero mi farà del male» : Cinzia Paglini, la cantante di 56 anni di Napoli scomparsa perché perseguitata da uno stalker, è tornata a casa. A Chi l’ha Visto? parla l’uomo accusato: «Un po’ ero innamorato di lei, ma è una bugia che ero insistente». A denunciare la scomparsa della donna era stata la figlia della donna, Mariagrazia Imperatrice, lanciando diversi appelli sui suoi canali social e in radio. La ragazza, insieme alla madre, di recente era stata ...

Sud Sardegna - Scomparsa Cristian Farris : ora si indaga per presunto delitto : Svolta nelle indagini sul caso di Cristian Farris, il calzolaio 27enne scomparso da Orroli, piccolo centro del Sud Sardegna. I magistrati della Procura di Cagliari hanno deciso di aprire un fascicolo per omicidio. Mamma Giulia, che in queste settimane non ha mai smesso di cercare il figlio, però, non crede che il suo Cristian possa essere stato ucciso: "Finché non mi portano il corpo, per me è vivo". Si indaga per omicidio Cristian Farris è ...

"Mamma torna a casa" : donna Scomparsa vede disegno della figlia in tv e dà notizie di sé : “Speriamo che mamma torni a casa”, è l’appello scritto con calligrafia da bambina accanto a disegni pieni di cuori a cui la madre in questione risponde, dopo giorni di silenzio. “Sto bene”, ha risposto a sua figlia Claudia Stabile, mamma di tre bimbi scomparsa dalla provincia di Palermo l’8 ottobre scorso. Dopo giorni di silenzio, la donna è tornata a farsi sentire: il lieto annuncio è ...

Scomparsa della 30enne Michela Rezza! Trovata seminuda nel fiume : omicidio : Uccisa e gettata nel fiume. Era incastrata fra gli arbusti lungo l'argine del fiume Cosa, Michela Rezza, 30 anni, misteriosamente Scomparsa da qualche ora. A fare la scoperta un cercatore di funghi che si aggirava nella zona tra Alatri e la frazione di Tecchiena, in contrada sant'Emidio. Il corpo, secondo alcuni testimoni, era a poche centinaia di metri dalla chiesa parrocchiale, con gli indumenti sfilati e strappati a causa della corrente e ...

Charlene di Monaco - giallo sulla Scomparsa della moglie di Alberto II - : Carlo Lanna Luci e ombre sulla vita di Charlene di Monaco che preoccupa i sudditi del principato perché è scomparsa sia dai social che da diversi impegni ufficiali Ogni royal family ha la sua buona dose di problemi e, a quanto pare, anche i monegaschi non sono da meno. Come ha riportato Il Giorno, sembra che ci sia un vero e proprio mistero su Charlene di Monaco, la sposa di Alberto II. Non appare più in pubblico da diverso tempo e, ...

Scomparsa di Claudia Stabile - nessuna traccia della donna da quasi un mese : Continua ad avere toni bui il mistero della Scomparsa di Claudia Stabile da Campofiorito, nel corleonese. della donna non si hanno più notizie dal giorno 8 ottobre. Il marito Pino Bono ha lanciato l’ennesimo appello rivolto alla donna che, si teme, si sia allontanata volontariamente. “Siamo preoccupati – dice al Giornale di Sicilia -, non è il tipo che fa queste cose, che fugge. I bambini mi chiedono dov’è la mamma, ...

Mamma Scomparsa da Padova : Ris setacciano auto e casa del marito in cerca di sangue : L'auto del marito di Samira El Attan e la casa dove viveva con la moglie scomparsa lo scorso 21 ottobre, sono state oggetto di una perquisizione dei Ris Di Parma. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche hanno cercato tracce di sangue o altro materiale biologico nella casa di via Nazionale. La giovane Mamma è scomparsa da Sanghette (Padova), dopo aver accompagnato la figlioletta di quattro anni a scuola.Continua a leggere

Il suo corpo ritrovato nel congelatore. Svelato il mistero della milionaria Scomparsa : Un ritrovamento choc quello avvenuto in Thailandia dove il corpo di una ricchissima donna d’affari del posto è stato trovato all’interno del frigorifero nella sua abitazione. Ma la cosa che rende ancora più macabra tutta la vicenda è che il cadavere ritrovato era chiaramente stato sepolto precedentemente nel cemento. Wannee Jiracharoenying aveva 58 anni e dal 18 ottobre, giorno in cui aveva visitato un tempio locale a Chiang Mai, nel nord del ...

Nadia Toffa Torna in Libreria : Il Libro Scritto Prima della Scomparsa! : A due mesi e mezzo dalla sua dolorosa scomparsa, Nadia Toffa ha un ultimo regalo per tutti: Un Libro con i suoi pensieri Scritto Prima della sua morte prematura… Nadia Toffa Torna a parlare. Anche se ormai la popolarissima inviata e conduttrice de ‘Le Iene’ ormai è mancata da più di due mesi, l’affetto nei suoi confronti non accenna a placarsi. E ora arriva la notizia di una sorpresa commovente: presto uscirà un Libro che ...

“Addio gigante”. Dolore per la Scomparsa dell’attore Josip Elic - fatale è stata una caduta : E’ morto a 98 anni in una casa di riposo nel New Jersey in seguito ai postumi di una caduta, l’attore statunitense Josip Elic. Era il mitico Bancini, uno dei «picchiatelli» che accompagnano Jack Nicholson nel suo viaggio agli inferi del disagio psichico (e di come veniva trattato) nel plurpremiato «Qualcuno volò sul nido del cuculo». Josip Elic si chiamava l’attore che lo interpretava ed è morto a 98 anni nella casa di riposo a River Edge, nel ...

Angelina Jolie - il cancro e la Scomparsa della madre : «Spero di vivere un po’ più a lungo» : Angelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie con i figli alla premiere di Maleficent: MIstress of EvilAngelina Jolie ...