Scavi di Ercolano | terreno scivola giù dalla scarpata sul giardino della Casa di Telefo

Scavi di Ercolano - frana porzione di terreno a causa del maltempo. In corso verifiche dei danni : Il maltempo, che sta creando danni e disagi in tutta Italia, dopo Venezia non ha risparmiato un altro importante bene artistico. Un’ampia porzione superficiale, 150 metri quadrati, del terreno della scarpata del viale di accesso agli Scavi di Ercolano, il viale Maiuri, è franata nella notte sull’area archeologica, in particolare nell’area della Domus di Telefo. “A causa del maltempo e delle intense piogge degli scorsi giorni, questa ...

Dopo 30 anni riapre Casa Bicentenario in Scavi Ercolano : Apre di nuovo le porte al pubblico la Casa del Bicentenario, nel Parco archeologico di Ercolano. Dopo la chiusura nel 1983 dovuta a dissesti di ordine strutturale, questa mattina il taglio del nastro con il ministro di Beni Culturali e Turismo , Dario Franceschini, per una delle domus piu' sontuose dell'antichita', nel Decumano Massimo, al confine tra la citta' antica e quella moderna interessata da lavori di riqualificazione che, in un futuro ...