Scavi di Ercolano | frana porzione di terreno a causa del maltempo In corso verifiche dei

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il, che sta creando danni e disagi in tutta Italia, dopo Venezia non ha risparmiato un altro importante bene artistico. Un’ampiasuperficiale, 150 metri quadrati, deldella scarpata del viale di accesso aglidi, il viale Maiuri, èta nella notte sull’area archeologica, in particolare nell’area della Domus di Telefo. “Adele delle intense piogge degli scorsi giorni, questa notte – informa una nota dell’Ufficio stampa del Parco Archeologico di– si è verificato uno scivolamento corticale dinella parte sud-est della scarpata del viale che collega la città moderna con la città antica”. Il giardino della domus di Telefo era un’area già precedentemente interdetta al pubblico. I tecnici del parco archeologico sono già sul posto per verificare l’entità del danno e avviare ...

