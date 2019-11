Scandalo nel calcio italiano | video a luci rosse nel bagno di un locale | portiere sospeso

“Venezia indifesa - oggi come nel 1966. E' Scandaloso” : Ha la voce bassa e spezzata, quella di chi ha pianto per ore, Mara Venier, romana d’adozione da anni, ma veneziana doc. “Mi sveglio sempre molto presto la mattina, ma questa è stata purtroppo diversa dalle altre. Ho ricevuto chiamate da amici e parenti per informarmi della situazione tragica che hanno vissuto nella notte e che stanno, purtroppo, vivendo ancora. Sono distrutta”, spiega al telefono all’HuffPost. ...

Calciopoli 2 - nuovo Scandalo combine nel mondo del calcio : arrestate 12 persone - coinvolti arbitri [DETTAGLI] : Un nuovo scandalo ha colpito il mondo nel calcio. Nelle ultime ore si sono giocate partite molto importanti valide per i vari campionati, adesso l’attenzione è rivolta alle prossime partite delle Nazionali, sono tutti concentrati per le qualificazioni ai prossimi Europei nel 2020. Ma nelle ultime ore è esploso un nuovo scandalo, nel dettaglio in Bosnia sono state arrestate 12 persone, si tratta principalmente di arbitri che come ...

Torna dal viaggio in Africa incinta : Scandalo nella Curia - suora trasferita : Sta suscitando un certo scalpore la notizia secondo cui una suora, da poco Tornata da un viaggio, ha scoperto di trovarsi in dolce attesa. Lo scandalo arriva dalla cittadina di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, dove la Curia sta tentando di mantenere il massimo riserbo. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali la religiosa, di origini Africane, si era di recente recata nel suo paese di origine. RiTornata in Italia, tuttavia, ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - già finita? La foto dello Scandalo che ‘incastra’ il rampollo : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, l’amore è già finito? Nelle scorse ore, sul web, si è parlato della fine della storia tra la ex moglie di Eros Ramazzotti e il rampollo Charley Vezza. Davvero si sono già lasciati? Dopo tutto quello che è successo? La scorsa estate Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno fatto circolare un comunicato nel quale spiegavano la loro separazione. Dopo anni di amore, un matrimonio, due figli, Eros e Marica ...

Memorandum Italia-Libia - Nello Scavo : “Rinnovarlo è Scandaloso e vergognoso - di mezzo le vite di migliaia di persone” : “L’accordo è stato tradito da parte libica e in parte dalle autorità italiane. Rinnovarlo è scandaloso e vergognoso se pensiamo che di mezzo ci sono le vite di migliaia di persone”. A dirlo, a margine di una conferenza stampa a Roma, il giornalista di Avvenire Nello Scavo, in riferimento al Memorandum siglato tra il nostro Paese e Fayez al-Sarraj in scadenza. Scavo svelò nelle sue inchieste come il capo della cosiddetta guardia ...

Kievgate - funzionario Casa Bianca testimonia nell’indagine di impeachment contro Trump : è il primo dall’inizio dello Scandalo : C’è una prima voce dalla Casa Bianca che, nonostante la diffida della presidenza, ha deciso di testimoniare riguardo alle presunte pressioni di Donald Trump sull’omologo ucraino Volodymyr Zelensky che hanno scatenato il cosiddetto Kievgate e dato il via all’indagine di impeachment. Il colonnello Alexander Vindman, veterano decorato della guerra in Iraq e massimo esperto di Ucraina del National Security Council, ha infatti ...

Viti e bulloni nel purè per i bambini dell’asilo : Scandalo in Francia : Dopo il ritrovamento di una vite d'acciaio nel purè somministrato ai bambini di un asilo nido di Bagnolet, a sud di Parigi, un'inchiesta sulla società Elior ha portato alla luce numerosi casi simili in tutto il paese: nei pasti sono stati trovati pezzi di metallo e di plastica e anche ossa di animali.Continua a leggere

C’è uno Scandalo nel mondo dell’orienteering : La nazionale cinese è stata scoperta a barare durante i Giochi Militari Mondiali, ospitati proprio dalla Cina (e sapete cos'è l'orienteering, vero?)

Padova - prete invia foto hard in una chat di cresimandi : Scandalo nella curia : Un sacerdote di 73 anni ha iniviato delle immagini "hard" con tanto di santini sullo sfondo in una chat di Whatsapp che lui stesso aveva creato insieme a due catechiste con i genitori di circa una ventina di bambini che si preparano a ricevere la Cresima. La curia ha quindi deciso di allontanare il prete, chiedendo agli indignati genitori dei bambini la massima riservatezza. La notizia dello scandalo, tuttavia, si è presto diffusa nella comunità ...

Zaia : “Togliamo il galateo alle forze dell’ordine e ridiamo loro il manganello. È Scandaloso - non possono fare nulla” : “Bisogna togliere il galateo alle forze dell’ordine e ridare loro il manganello. Tutti abbiamo visto le scene in cui sono vittime di sputi, lanci di sassi e insulti. Sono lì, che tremano, e non possono fare niente. È scandaloso“. A dirlo, dal palco di piazza San Giovanni, a Roma, durante la manifestazione del centrodestra unito, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. alle sue parole ha replicato il ministro per i ...

La scena hot di Charlize Theron : così fa Scandalo nel suo nuovo film : Il comico Seth Rogen e la bellissima Charlize Theron sono una coppia di improbabili amanti nella commedia super spregiudicata dal titolo "Non succede ma se succede …", dal 10 ottobre nelle sale italiane. Lui è un giornalista disoccupato in cerca di lavoro, lei una donna ferrea e decisa a varcare le soglia della Casa Bianca e diventare la prima donna Presidente. Due persone agli antipodi, due caratteri completamente diversi, ma il destino per ...

Brusca non andrà ai domiciliari - ma uscirà nel 2021. Non è uno Scandalo : Giovanni Brusca, “u’ verru” per sempre, il mafioso che il 23 maggio 1992 azionò il telecomando della strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani; il mostro che nel 1996 uccise e sciolse nell’acido Giuse

Lo Scandalo londinese getta il Vaticano nel caos : “A big mess”, fibrillazione parossistica oltre le Mura Leonine. Il nuovo caso giudiziario che coinvolge le finanze vaticane a livelli che - non è affatto un modo di dire - sono veramente senza precedenti, ha creato nella giornata di oggi un effetto di forte tensione. E se è vero che ci vorrà ancora qualche giorno per l’analisi delle memorie sequestrate di alcuni computer della prima sezione della Segreteria ...

Notizie del giorno – Grave lutto nel mondo del calcio - calciatore di Serie A coinvolto in uno Scandalo : Grave lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto a soli 43 anni il preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni, deceduto in seguito ad un incidente. Questo il comunicato del club calabrese.“Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica ...