Scandalo Epstein | il principe Andrea si ritira a vita privata | «Simpatizzo con le vittime»

Principe Andrea si ritira dagli impegni pubblici dopo lo Scandalo Epstein. E sbuca una lettera che lo smentisce : Per la prima volta ha espresso esplicitamente “profonda” solidarietà verso le vittime di Epstein e ha ammesso di aver provocato “una grande perturbazione” nella Royal Family per i suoi legami con il defunto finanziere, il miliardario americano morto suicida in carcere dopo essere stato accusato di abusi sessuali su ragazze minorenni. E la dichiarazione di Andrea d’Inghilterra, figlio della regina, arriva ...

Scandalo Epstein - il principe Carlo degraderà il fratello Andrea? : Non sta vivendo un periodo serenissimo la monarchia di Elisabetta II: qualche giorno fa è andata in onda una intervista alla Bbc al principe Andrea, che ha messo in imbarazzo la madre sovrana.La regina era a conoscenza che suo figlio avrebbe parlato in televisione in merito allo Scandalo riguardante il magnate pedofilo e stupratore Jeffrey Epstein, ma non la avrebbe approvata e sarebbe stata a conoscenza delle frasi di Andrea solo a cose ...