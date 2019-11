Sanità : Caltanissetta - inaugurato nuovo complesso operatorio al Sant'Elia (2) : (Adnkronos) - La struttura, di circa duemila metri quadrati, prevede otto nuove sale operatorie, annesse alla centrale di sterilizzazione. I differenti piani dell’edificio (da -1 a 3) sono concepiti per offrire ai pazienti i trattamenti più adeguati in base al livello di gravità della patologia. Al

Sanità : Caltanissetta - inaugurato nuovo complesso operatorio al Sant'Elia (3) : (Adnkronos) - "Il pil viene determinato in parte dalla buona Sanità - ha sottolineato Musumeci - Se noi riusciamo a neutralizzare la mobilità passiva e, al contrario, fare in modo che nelle strutture sanitarie del nisseno i pazienti possano arrivare per ottenere prestazioni di qualità, sarà una ricc