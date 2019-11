Sampdoria | verso l’Udinese | Depaoli arretra | Rigoni e Caprari fra le soluzioni di Ranieri

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019)-Udinese è un’altra sfida quasi vitale per i padroni di casa. Domenica 24 novembre alle ore 18 i blucerchiati devono vincere per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Sarebbe la prima volta in questo infausto inizio di campionato, in cuista provando a mettere le cose a posto dopo la gestione Di Francesco. Il tecnico romano è riuscito a blindare la difesa, con una subita rete in sole tre gare con due pareggi e una vittoria. Al momento quindi i genovesi sono terzultimi con nove punti, come il Genoa, e in caso di successo dovrebbero riuscire a risalire ancora. Di fronte si troveranno un Udinese, che dopo l’addio di Tudor ha messo insieme la vittoria esterna con il Grifone proprio a Marassi e il pari con la SPAL. Una bella scossa, utile soprattutto per rialzarsi in classifica, dove ad oggi sono dodicesimi con 14 punti. Mister Gotti arriverà al Ferraris senza Okaka e ...

Dalla_SerieA : Prosegue il cammino di Obert e Prelec nelle qualificazioni all’Europeo Under 19 - - romanewseu : News della giornata. La #Samp su #Florenzi, tentazione #Kean. #Peres lontano dalla capitale #ASRoma #RomanewsEU… - Mediagol : #Calciomercato Everton, Kean verso il ritorno in Italia? #Roma e #Sampdoria ci provano. Il ruolo di Zaniolo...… -