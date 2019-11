Salvini vuole eliminare il reato di tortura Antigone | “Vuole l’impunità di chi usa la

Scontro sul salva-Stati - M5S vuole un vertice. Salvini a Conte : «Venga a riferire in Aula» : Si chiama riforma del Mes, il meccanismo di stabilizzazione finanziaria d'Europa, il nuovo fronte che agita il governo Conte, già alle prese con le fughe in avanti della maggioranza sulla...

M5s - Di Maio : “Chi vuole trasformare il Movimento in un partito se ne vada”. Poi l’attacco a Salvini : “Chieda scusa a Ilaria Cucchi” : “Il Movimento non è un partito, e non lo diventerà mai. Chi lo vuole trasformare in partito se ne vada“. A dirlo, in diretta su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Che poi, riferendosi alle parole di Matteo Salvini su Stefano Cucchi pronunciate a Bologna (“la droga fa sempre male”), ha detto: “Meglio chiedere scusa”. L'articolo M5s, Di Maio: “Chi vuole trasformare il Movimento in un ...

Ora Italia Viva vuole in Rai Rubio - lo chef anti Salvini - : Francesca Bernasconi La proposta: in Rai lo chef che insulta gli ebrei. Salvini: "I renziani ci sono o ci fanno?" Gabriele Rubini, lo chef anti Salvini, in Rai. È questa l'idea avanzata da Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza Rai. Il deputato, infatti, ha scritto un post su Twitter, rivelando la possibilità di un arrivo di chef Rubio in Rai, dopo l'addio a Discovery: "chef Rubio lascia ...

Ex Ilva - l’affondo di Salvini : “M5s vuole che l’Italia campi di elemosina” : Matteo Salvini va all'attacco del Movimento 5 Stelle sulla questione dell'ex Ilva: "Di Maio è un po' confuso, si vede che è il fuso orario. Lui va da Pechino a Washington mentre le aziende italiane chiudono. Io non vorrei che nella visione del M5s ci sia un'Italia che campa di elemosina e reddito di cittadinanza".Continua a leggere

Pensioni anticipate e LdB2020 - Salvini : 'Renzi vuole cancellare quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 novembre 2019 vedono crescere i toni delle dichiarazioni politiche riguardanti le Pensioni anticipate tramite la quota 100 e la necessità di superare la legge Fornero. Da Italia Viva si conferma che il provvedimento di flessibilità approvato dallo scorso esecutivo non rappresenta una soluzione valida per tutti i lavoratori e necessita di un ripensamento. Un proposito contro il quale risulta assolutamente ...

Pietro Senaldi commenta i sondaggi : "L'Italia ora vuole Salvini". Il vero umore del Paese : Matteo Salvini ricorda il caffè Lavazza di un antico spot con Nino Manfredi: più lo mandano giù, e più lui si tira su. Il sondaggio divulgato ieri da Ipsos per il Corriere della Sera rivela che la Lega è tornata a quel 34,3% ottenuto nelle trionfali elezioni europee. È ai livelli precedenti alla cri

Renzi insiste : "Chi vuole alzare le tasse fa un regalo a Salvini". : "Letti i commenti ribadisco: chi vuole abbassare le tasse non è contro il Governo, ma fa un favore al Governo. Chi le vuole alzare come nel caso delle auto aziendali, fa invece un regalo a Salvini ed un danno agli italiani". Lo scrive su Twitter, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in risposta a chi nella maggioranza lo accusa di mettere a repentaglio la stabilità del governo. E su Facebook insiste: "Abbiamo fatto un Governo ...

La polizia penitenziaria vuole i pieni poteri - Salvini insegna : La polizia penitenziaria non deve essere subordinata gerarchicamente al direttore del carcere. E lo stesso comandate di istituto non deve avere un rapporto di subordinazione gerarchica con il direttore. Questo il senso di una nota del capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dove si parla di “rimodulazione dei rapporti gerarchici” che è stata inviata lo scorso 22 ottobre al ministro della Giustizia e alle ...

Il M5s non vuole proprio ripensarci sui decreti sicurezza di Salvini : Il M5s non riesce a scrollarsi di dosso il peso politico dei decreti sicurezza votati quando era al governo con Matteo Salvini. E anche oggi, con Giuseppe Conte ancora a Palazzo Chigi ma sostenuto da una maggioranza di colore diverso, i grillini hanno fatto muro attorno ai “porti chiusi”. È successo

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi show in piazza : "L'Italia vuole essere governata da noi" : "Questa è la nostra piazza, non di Fi, Lega e Fdi, sono commosso". Lo ha detto Silvio Berlusconi in piazza San Giovanni a Roma. "L'Italia non vuole essere governata dalla sinistra da salotto, il Pd, e da quella da strada, il Movimento 5 Stelle". "L'Italia vuole essere governata da noi" aggiunge il C

Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini al Nord e cerca Mara Carfagna : Matteo Renzi ha difronte a sé due strade: "Seguire il modello Alfano" che "significherebbe accontentarsi di usare il potere guadagnato in questa legislatura per provare a strappare qualche parlamentare a Forza Italia (come provò a fare Alfano)" oppure, scrive Claudio Cerasa su Il Foglio, "seguire il

Come Matteo Salvini vuole riprendersi il suo popolo : A Roma non andrà in scena la manifestazione del centrodestra e nemmeno la celebrazione della nuova destra, da Berlusconi a Casapound. Quello di domani sarà il ritrovo della comunità Salviniana, che si stringe intorno al capitano e lo incorona di nuovo Come unico leader, rilanciandone slogan, concetti e visioni. In questo senso, a essere fuori posto non è Casapound, ma Berlusconi.Continua a leggere

Dopo Renzi è il turno di Conte. Salvini vuole un altro duello televisivo : "Quando vuoi, all'ora che vuoi, sul canale che vuoi". Il leader della Lega ha già identificato il prossimo sfidante da portare davanti alle telecamere di una televisione: "Giuseppi". Il nome del Premier Giuseppe Conte, nella ormai famosa storpiatura fatta da Trump su Twitter, è stato pronunciato da Salvini Dopo il botta e risposta con Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Il segretario del Carroccio, dagli studi di Porta a Porta, si è detto ...

Guerra in Siria - Salvini : “Ci vuole lo stop definitivo all’ingresso della Turchia nell’Ue” : Matteo Salvini da Perugia invoca lo stop definitivo a qualsiasi ipotesi di ingresso della Turchia in Europa: "Chiedo che venga annullato definitivamente ogni finanziamento e ogni ipotesi d'ingresso, presente e futuro, della Turchia in Europa. Sta portando avanti un'azione criminale nel silenzio generale".Continua a leggere