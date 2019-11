Salvini-Suso | scintille! Botta e risposta al veleno sui social FOTO

Salvini : «Il problema del Milan non sono gli allenatori - anche in Groenlandia hanno capito il gioco di Suso» : Matteo Salvini è intervenuto ieri sera a Tiki Taka. Oggetto della discussione, ovviamente, il derby e lo stato di salute del Milan. Ho lasciato lo stadio in anticipo, non si fa mai, lo dico sempre anche a mio figlio. Ma il Milan era senza voglia, senza grinta e allora ho evitato il traffico. Salvini ha ricordato di aver cominciato a seguire il Milan quando i rossoneri erano in Serie B. «La fede è fede, la maglia non si cambia, però sono troppi ...