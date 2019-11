Salvini | “La querela di Ilaria Cucchi? La droga fa male” Il giornalista lo incalza | “Le

Caso Stefano Cucchi - Ilaria querela Salvini per la frase : “La droga fa male” : L'ex ministro dell'Interno aveva commentato così la condanna dei due carabinieri a 12 anni per la morte del giovane avvenuta una settimana dopo l'arresto

Caso Cucchi. “La droga fa sempre male” - la sorella Ilaria querela Salvini : Il leader della Lega non si è mai scusato con la famiglia Cucchi, e ai microfoni di Fanpage, ha commentato così la condanna dei due carabinieri Di Bernardo eD'Alessandro: "Sono vicinissimo alla famiglia, la sorella l’ho invitata al Viminale. Se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà. Questo testimonia che la droga fa male, sempre e comunque. E io combatto la droga in ogni piazza". Un’affermazione che gli è costata la querela.Continua ...

Matteo Salvini è su Tik Tok - il social dei ragazzini : fa un simil balletto (circondato da cacch**te di uccello). Muccino : “Lasciate in pace i giovani” : Alla fine è diventato un tiktoker. Matteo Salvini è il primo leader politico italiano a essere sbarcato su TikTok, l’app del momento dove si possono creare dei videoclip da 15 o 60 secondi dedicati al canto, al ballo e alla recitazione. Questo social è conosciuto perché frequentato perlopiù da ragazzini e minorenni, quelli della generazione Z insomma. Cosa c’entra un leader politico su quest’app cinese? Poco o niente, eppure la ...

Morte Stefano Cucchi - Ilaria : “La droga fa male? Valutiamo querela contro Matteo Salvini” : Ilaria Cucchi all'indomani della sentenza del processo bis sulla Morte del fratello Stefano, che ha visto condannati i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro condannati a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, ha dichiarato che "valuterà se querelare Matteo Salvini". Il leader della Lega, dopo la pronuncia della prima corte d'Assise di Roma, aveva detto che il caso "dimostra che la droga fa male".Continua a ...

Da “la vedrò più avanti" a "rimanga nel privato”. Salvini alimenta il giallo sul suo incontro con Liliana Segre : Per tutta la giornata l’incontro fra la senatrice a vita, Liliana Segre, e Matteo Salvini assume i contorni di un giallo. C’è stato o non c’è stato? Uno dei figli della Segre al Corriere della Sera aveva ammesso il vis a vis: “Un incontro privato che tale doveva restare. Da parte nostra manteniamo un totale impegno alla riservatezza”. Ma chi ha diffuso la notizia? Di buon mattino il Capitano leghista ...

Salvini smentisce l’incontro con Liliana Segre : “La vedrò più avanti” : Il Segretario della Lega ha smentito di aver incontrato la senatrice a vita Liliana Segre ieri pomeriggio: "Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono”. Poi Salvini ha aggiunto: "A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare né io né la Segre”.Continua a leggere

Intervista al cardinal Ruini : “La Chiesa dialoghi con Salvini I sacerdoti sposati? Un errore” : «Salvini ha notevoli prospettive davanti a sé, però deve maturare. Il rosario? Un modo per affermare il ruolo della fede. Vedo un declino dell’autorevolezza della Chiesa. E il cattolicesimo politico di sinistra ha sempre meno rilevanza».

Elezioni Umbria - l’attacco di Salvini “La vittoria la dedicherò a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio!” : Senza mezze parole e senza mezzi termini. Matteo Salvini ha attaccato i suoi nemici giurati affermando che la vittoria in Umbria la dedicherà a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio. Poi il leader leghista ha parlato della valenza politica dell’elezione in Umbria: “Se vuoi negare il valore politico nazionale di un’elezione, non porti lì il presidente del Consiglio». Matteo Salvini ha voluto anche parlare della presenza in Umbria ...

Matteo Salvini contro preti - insegnanti e magistrati : “La smettano di fare politica” : L'ex ministro dell'Interno non accetta le contestazioni durante un'iniziativa elettorale vicino a Perugia. Poi Salvini attacca anche l'alleanza giallorossa, che correrà insieme per le elezioni in Umbria: "Hanno capito che quello di domenica è un voto politico e sanno che prenderanno una mazzata che se la ricorderanno per 50 anni. Li spianiamo".Continua a leggere

Russiagate - Salvini contro Conte : “La sua parabola la vedo bella che finita…” : "La parabola di Conte la vedo bella che finita...": con poche parole il leader della Lega, Matteo Salvini, torna all'attacco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda del Russiagate e al fatto che l'inquilino di Palazzo Chigi dovrebbe riferire su questo nei prossimi giorni al Copasir.Continua a leggere

Nadef - Salvini : “La manovra è una truffa - hanno già tradito tutte le promesse di agosto” : Matteo Salvini commenta così la nota d'aggiornamento al Def: "La manovra economica truffa, con miliardi di nuove tasse. hanno gia' tradito tutte le promesse fatte ad agosto. Sull'aumento dell'Iva nell'arco nelle ultime sette ore ha cambiato idea tre volte. Poi Conte ha detto che ha trovato 23 miliardi. Un uomo fortunato, li ha trovati per strada? Dove li ha trovati?".Continua a leggere