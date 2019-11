Salvini di nuovo padre? Pancino sospetto per Francesca Verdini | l’indiscrezione

Salvini di nuovo indagato per sequestro di persona : i 5 Stelle lo salveranno ancora? : La notizia dell'iscrizione di Matteo Salvini nel registro degli indagati per i reati di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio in relazione al caso Open Arms rischia di avere conseguenze anche nei rapporti fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. I grillini salveranno anche questa volta l'ex ministro dell'Interno o sconfesseranno la versione "di febbraio" di Conte, Di Maio e Toninelli ?Continua a leggere

Migranti : per indagine Salvini nuovo Tribunale ministri Palermo - sarà composto da tre donne (2) : (Adnkronos) - Gli atti passarono così al Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, che successivamente li aveva inviati al Tribunale dei ministri di Catania. L'allora Presidente del Tribunale dei ministri Fabio Pilato aveva fatto sapere di avere "portato a compimento le proprie attività" e "di avere

Migranti : per indagine Salvini nuovo Tribunale ministri Palermo - sarà composto da tre donne : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - E' composto da tre giudici donne il nuovo Tribunale dei ministri di Palermo che dovrà occuparsi dell'indagine a carico dell'ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persone e omissione di atti d'ufficio per il caso della nave Open A

Migranti : per indagine Salvini nuovo Tribunale ministri Palermo - sarà composto da tre donne : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – E’ composto da tre giudici donne il nuovo Tribunale dei ministri di Palermo che dovrà occuparsi dell’indagine a carico dell’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persone e omissione di atti d’ufficio per il caso della nave Open Arms. Una terna tutta al femminile, composta da Caterina Greco, Lucia Fontana e Maria Cirrincione. La ...

Migranti : per indagine Salvini nuovo Tribunale ministri Palermo - sarà composto da tre donne (2) : (Adnkronos) – Gli atti passarono così al Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, che successivamente li aveva inviati al Tribunale dei ministri di Catania. L’allora Presidente del Tribunale dei ministri Fabio Pilato aveva fatto sapere di avere “portato a compimento le proprie attività” e “di avere rimesso gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo” Francesco Lo Voi “per l’ulteriore ...

Migranti - Salvini indagato di nuovo per sequestro di persona per il caso Open Arms : Matteo Salvini finisce di nuovo sotto indagine per sequestro di persona. La Procura di Agrigento ha iscritto il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno nel registro degli indagati per il...

Open Arms - Salvini di nuovo indagato dalla Procura di Agrigento : Il leader della Lega Matteo Salvini è di nuovo indagato dalla Procura di Agrigento. Lo riporta Repubblica, secondo cui l’ex ministro dell’Interno è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio in relazione al caso della Open Arms, la nave della Ong spagnola rimasta quasi venti giorni al largo di Lampedusa senza il permesso di sbarcare gli oltre 140 migranti che aveva soccorso. Il ...

Open Arms - Salvini di nuovo indagato per sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini è di nuovo indagato per sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio in relazione al caso Open Arms dalla Procura di Agrigento. Gli atti sono ora a Palermo, con il procuratore Lo Voi che dovrà decidere se mandare avanti il provvedimento o archiviare le accuse a carico del leader leghista.Continua a leggere

Ex-Ilva - nuovo colpo al Conte-bis E Salvini si prepara all'incasso : Con la triste questione dell’Ilva, che preoccupa giustamente anche il Quirinale, si è forse definitivamente rotto il fragilissimo equilibrio che teneva insieme una maggioranza di governo, nata più che altro per frenare l’ascesa elettorale della Lega Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - 50 M5s con la Lega per un nuovo governo? La soffiata del forzista Occhiuto : I grillini sarebbero disposti a tutto per evitare di tornare al voto, persino di passare alla Lega. Basta che la legislatura arrivi a scadenza. I Cinquestelle, confida Roberto Occhiuto, di Forza Italia, ad Augusto Minzolini, "faranno di tutto per evitare le urne. Nella mia Commissione parlamentare c

Lui è tornato : Matteo Salvini di nuovo sulla scena da vincitore : Altro che sconfitto. Ora il capo della Lega indossa i panni del leader moderato, responsabile e rassicurante. Per conquistare, dopo l’Umbria, anche l’Emilia Da Matteo Salvini a Donald Trump così la nuova lingua del potere mescola realtà e verità " L'opportunista Dario Franceschini adesso si prepara per Palazzo Chigi "

Carfagna e Toti verso l’addio a Berlusconi - un nuovo partito con il benestare di Salvini : L’ex ministra prende le distanze da Forza Italia sull’antisemitismo. Cena con il governatore ligure. Una cinquantina i parlamentari in fuga

Luigi Di Maio con la coda tra le gambe : il retroscena sul nuovo patto con Matteo Salvini : Luigi Di Maio torna ad ammiccare a Matteo Salvini. L'alleanza con il Pd ha dato i suoi risultati, quelli pessimi, e per il leader del Movimento (già messo in discussione) non tocca fare altro che tornare sui propri passi. Almeno questo è quello che sostiene Repubblica per cui "c'è un nuovo patto tra

Elezioni Regionali Umbria 2019 : centrodestra a valanga. Lega primo partito. Flop Pd e M5S. Tesei nuovo presidente. Salvini : «Il governo ha le ore contate» : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e Partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...