Salvini contro Suso | “Spero che Babbo Natale ti porti velocità” Il giocatore del Milan

Scontro sul salva-Stati - M5S vuole un vertice. Salvini a Conte : «Venga a riferire in Aula» : Si chiama riforma del Mes, il meccanismo di stabilizzazione finanziaria d'Europa, il nuovo fronte che agita il governo Conte, già alle prese con le fughe in avanti della maggioranza sulla...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Massimo Cacciari - la verità sull'indagine contro Salvini : "La questione Open Arms politicamente lo gioverà" : L'indagine della Procura di Agrigento ai danni di Matteo Salvini? Mica tanto. Per Massimo Cacciari la mossa che porta in Tribunale l'ex ministro dopo il caso Open Arms è un autogol. "politicamente parlando certamente non fa altro che bene al signore - rivela l'ex sindaco di Venezia in un colloquio c

Vauro Senesi contro Matteo Salvini : "Open Arms? Leone di peluche che scappa dai giudici" : Vauro Senesi non perde l'occasione di punzecchiare - anzi, insultare - Matteo Salvini. Questa volta il vignettista più schierato del Paese esulta per la decisione della Procura d'Agrigento che non contenta, dopo due mesi, torna sulla questione Open Arms portando l'ex ministro in Tribunale. "Salvini

Vauro contro Salvini : “E’ un leone di peluche” : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Salvini è un leone di peluche e l’ultima linea Salviniana è il ‘peluchismo’, che fa del vittimismo il suo porta bandiera ed è forse quella che gli somiglia di più”. A parlare all’Adnkronos, commentando l’indagine della Procura d’Agrigento sull’ex ministro degli Interni per sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio nel caso Open ...

Vittorio Feltri contro Ilaria Cucchi : "La droga fa bene? Folle trascinare Salvini in tribunale" : "La sorella di Stefano Cucchi ha querelato Matteo Salvini perché questi ha detto che la droga fa male. Se il tribunale lo condannasse vorrebbe dire che gli stupefacenti fanno un sacco bene. Cose folli". Lo scrive Vittorio Feltri su Twitter commentando la decisione di Ilaria Cucchi di querelare Salvi

Modena - al flash mob delle “sardine” contro Salvini c’è anche il pallavolista Zaytsev. Il video pubblicato sui social : C’era anche il pallavolista russo, naturalizzato italiano, Ivan Zaytsev, in piazza Grande a Modena per il flash mob delle “sardine” contro l’arrivo di Salvini nella città emiliana. L’atleta ha pubblicato un breve video su Instagram in cui appare in piazza insieme ad altre centinaia di manifestanti e al collega Salvatore Rossini L'articolo Modena, al flash mob delle “sardine” contro Salvini c’è ...

Ilaria Cucchi contro Salvini : "È ancora sotto l'effetto del mojito" : "Matteo Salvini fa speculazione su mio fratello, sono stata accusata io di fare questo, ma lui è uno sciacallo. Fa politica di basso livello sulla morte di mio fratello e sulla nostra storia. Arriva al punto di parlare ancora di droga nel momento in cui sono state emesse le sentenze di condanna per omicidio dopo dieci anni dalla morte di mio fratello". Ilaria Cucchi, intervistata su Radio Radio, attacca a testa bassa il leader ...

Lega a Modena - così le “sardine” hanno riempito la piazza per protestare contro Salvini. Il video in time lapse : Il popolo delle “sardine” risponde in massa anche a Modena nel giorno dell’appuntamento elettorale di Matteo Salvini. Dopo aver riempito piazza Maggiore a Bologna, hanno affollato anche piazza Grande a Modena nonostante la pioggia battente. Circa settemila le persone che hanno raggiunto la piazza modenese. I manifestanti, sotto gli ombrelli aperti, hanno intonato “Bella Ciao” e ripetuto lo slogan “Modena non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Novembre : Piovono sardine e pm. Modena - in migliaia contro Salvini : lui si chiude in un locale con pochi intimi : Segni di vita sardine, gran bis a Modena: “Sfida a Salvini in tutta Italia” Un’altra piazza stracolma – Il secondo “fish mob” emiliano fa ancora il botto: 7 mila persone malgrado la pioggia. E ora il “brand” si esporta, a partire da Perugia e Parma di Sarah Buono Ius Sòla di Marco Travaglio Ogni tanto Salvini si sveglia nel cuore della notte tutto sudato. L’incubo ricorrente è che il governo Conte 2 faccia poche cose importanti e ...

Le «sardine» contro Salvini a Modena : in Piazza Grande 7mila persone malgrado la pioggia : Dopo Bologna, successo anche a Modena malgrado il maltempo: gli organizzatori hanno dovuto spostare l’iniziativa visto l’alto numero di adesioni

