Salvini contro Suso | la replica è da gol Ma qualcuno la risposta vorrebbe vederla sul

Salvini strumentalizza i gattini contro le sardine : Se per i cattolici vale il comandamento "non nominare il nome di Dio invano", uno dei comandamenti su Internet dovrebbe essere "non sfruttare i gattini per finalità politiche". I gatti nel web sono delle vere e proprie divinità, le star incontrastate, i loro proprietari se ne considerano schiavi. Poi ci sono anche le "gattare pancine", che solitamente vengono derise negli altri gruppi social di gattari, ed evidentemente sono anche il target ...

I grillini pronti a correre contro i dem in Emilia Romagna : Salvini ora certo della vittoria : Il fortino rosso cadrà. L’Italia si sta colorando progressivamente tutta di verde. E dopo il ko in Emilia Romagna e

Movimento 5 Stelle - lista civetta in Emilia Romagna : la rivolta contro Di Maio - festeggia Salvini : L'incontro tra Luigi Di Maio e gli esponenti M5s Emiliano-romagnoli non ha sortito gli effetti sperati dal capo politico: la fronda dei grillini, contraria alla desistenza in Regione, è sempre più agguerrita. Dalla riunione è emerso che certamente il Movimento non appoggerà il candidato Pd, Stefano

Conte contro Salvini sul Mes : "Delira - il suo è sovranismo da operetta" : “Oggi abbiamo scoperto che c’è un negoziato che è da un anno in corso: il delirio collettivo sul Mes è stato suscitato dal leader dell’opposizione, lo stesso che qualche mese fa partecipava ai tavoli discutendo di Mes, perché abbiamo avuto vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega, quattro incontri” e ora c’è chi scopre che era al tavolo “a sua ...

Fiorella Mannoia ancora contro Matteo Salvini : "La tortura? Quest'uomo ormai sta delirando" : Fiorella Mannoia torna alla carica contro Matteo Salvini. Questa volta a fare innervosire la cantante è una dichiarazione del leader del Carroccio, che con tanto di allegato, ripropone sul suo profilo Twitter. "Il capo leghista ai poliziotti del Sap: 'Cambierò la legge sulla tortura'". Questo il tit

Salvini che aizza i gattini contro le sardine e le vergogne su Cucchi : votate la frase : Ma anche la casa della ministra Trenta, l'ironia di Di Maio sull'acqua alta, il massone per Renzi e altre perle. Una raccolta particolarmente ricca tutta da leggere. Scegliete la vostra dichiarazione preferita

Matteo Salvini - guerra mediatica al governo : Fedriga - Fontana e Zaia in campo contro i "tasse e manette" : contro la "manovra delle tasse" Matteo Salvini schiera "le regioni del buon governo" targate Lega e centrodestra. Il Carroccio ha lanciato una serie di banner ad hoc per i social network che contrapporranno i volti (e le politiche) dei suoi governatori al "governo delle tasse": protagonisti Massimil

Salvini vs. Suso - l’attaccante rientra a sinistra e vince lo scontro sui social : L’ultimo botta e risposta social ha finito per mettere in mezzo pure il povero Babbo Natale. Salvini vs. Suso stavolta però non è rimasto un match a senso unico. Stavolta alla critica del leader della Lega il fantasista del Milan ha risposto con un… rientro a sinistra di quelli che gli piacciono tanto. Il Milan ha festeggiato il 26esimo compleanno di Suso con un post sui profili social, e tra i commenti è spuntato quello di Matteo ...

Salvini contro Suso : “Spero che Babbo Natale ti porti velocità”. Il giocatore del Milan replica : “Spero ti porti voglia di amministrare meglio” : “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”. Così Matteo Salvini ha deciso di fare gli auguri a Suso, commentando un post su Instagram del Milan che celebrava il 26esimo compleanno dell’esterno spagnolo. Evidentemente Suso non ha gradito le critiche e ha replicato: “Grazie Salvini. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta di voglia di ...

Scontro sul salva-Stati - M5S vuole un vertice. Salvini a Conte : «Venga a riferire in Aula» : Si chiama riforma del Mes, il meccanismo di stabilizzazione finanziaria d'Europa, il nuovo fronte che agita il governo Conte, già alle prese con le fughe in avanti della maggioranza sulla...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Massimo Cacciari - la verità sull'indagine contro Salvini : "La questione Open Arms politicamente lo gioverà" : L'indagine della Procura di Agrigento ai danni di Matteo Salvini? Mica tanto. Per Massimo Cacciari la mossa che porta in Tribunale l'ex ministro dopo il caso Open Arms è un autogol. "politicamente parlando certamente non fa altro che bene al signore - rivela l'ex sindaco di Venezia in un colloquio c