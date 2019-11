Salmo | “San Siro sarà l’ultimo concerto prima di una lunga pausa”

Fonte : news.mtv

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ecco le parole del rapper: “Sandi unapausa” News Mtv Italia.

fairytaejinn : CAZZO SALMO IO VORREI METTERE DA PARTE DEI SOLDI E TU MI BUTTI FUORI IL CONCERTO AL SAN SIRO AFFANCULOOOQOOSJDNDJSNSBJASB - bwsrevival : No raga dopo il post di salmo il suo concerto a san siro è d’obbligo vi prego qualcuno venga con me - lionheart_dl : Salmo dopo il concerto a San Siro mi va in pausa...e io con quali canzoni sfogo la mia rabbia contro l'essere umano? -