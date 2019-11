Ryanair condannata in tribunale | “Non si può far pagare il bagaglio a mano”

Ryanair condannata : illegittimo far pagare il bagaglio a mano ai passeggeri : La compagnia aerea low cost è stata condannata dai giudici di un tribunale commerciale di Madrid per aver fatto pagare un supplemento per il trasporto di un trolley. Ryanair - ha stabilito la rivoluzionaria sentenza - dovrà restituire 20 euro, oltre agli interessi, al viaggiatore, di cui sarebbero stati violati i diritti.Continua a leggere