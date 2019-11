Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati | nozze segrete in Marocco

Secondo Novella 2000 Cristiano Ronaldo si sarebbe sposato in gran segreto con Georgina : Da alcuni anni Cristiano Ronaldo vive una grande storia d'amore con Georgina Rodriguez. CR7 e la modella sono sempre insieme e spesso li si vede sorridenti e felici anche ad eventi mondani. La coppia condivide sui social anche delle bellissime immagini della loro quotidianità insieme ai loro quattro bimbi. Oggi, però, il settimanale Novella 2000 ha rilanciato una clamorosa indiscrezione Secondo la quale Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si ...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in gran segreto? La clamorosa indiscrezione : cerimonia blindata in Marocco : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in gran segreto: l’indiscrezione di Novella 2000 parla anche di un possibile cambio nel testamento del giocatore Qualche screzio con l’allenatore e presunti problemi a livello fisico, in campo Cristiano Ronaldo sta avendo qualche grattacapo di troppo, ma nella sua sfera privata va tutto a gonfie vele. Al punto tale che CR7 e la compagna Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran ...

Georgina Rodriguez furibonda con Cristiano Ronaldo : lui abbraccia un’altra : Georgina gelosa. Di chi? Di una ex fiamma del suo Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riportato dal Sun, la bella fidanzata di CR7 lo avrebbe accompagnato agli MTV Europe Awards 2019 a Siviglia e lì sarebbe rimasta male per via del comportamento del compagno. “È stata una scena davvero spiacevole, anche per lui, che non si aspettava una tale dimostrazione di affetto dalla sua amica, Rita Pereira”, ha raccontato un testimone presente alla ...

Georgina Rodriguez è il segreto di Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez è una delle donne più invidiate del pianeta vista la sua relazione con il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo. Di contro, il pubblico maschile invidia il 34enne di Funchal dato che la sexy modella spagnola ha un seguito notevole sui social network con oltre 14 milioni di seguaci che non perdono tempo per commentare le tante foto sensuali e mai volgari della futura consorte di CR7. I due formano una coppia molto ...

Cristiano Ronaldo avrebbe tradito Georgina? : Molte persone hanno notato le facce tese di Cristiano Ronaldo e della sua compagna Georgina Rodriguez pochi giorni fa allo stadio. I due sembravano distanti, sicuramente poco sorridenti al contrario di quanto avvenuto in altre occasioni. Secondo il settimanale Oggi ci sarebbe un motivo dietro questo incupimento della coppia e sarebbe un presunto tradimento del calciatore ai danni della bella Rodriguez. L'autorevole magazine diretto da Umberto ...

“Cristiano Ronaldo tradisce Georgina con una modella” : Il campione della Juventus Cristiano Ronaldo ha un altro amore segreto, oltre alla compagna Georgina Rodriguez. È quanto sostiene il settimanale “Oggi”, secondo cui l’attaccante avrebbe perso la testa per una misteriosa e bellissima ragazza. “Possibile che Cristiano Ronaldo, 34, riesca ad avere occhi anche per altre donne nonostante stia con la bella Georgina Rodriguez, 25? – scrive Alberto Dandolo – Eppure, si sussurra che si ...

Cristiano Ronaldo - tutti i segreti per diventare CR7 : cinque pisolini e sei pasti al giorno. E Georgina si adegua… : Sono state rivelate alcune delle abitudini giornaliere di Cristiano Ronaldo, che non lascia nulla al caso nella cura del suo corpo Per diventare come Cristiano Ronaldo ovviamente non basta l’allenamento e la buona volontà, è fondamentale anche quel gene che solo i campioni possiedono. Marco Alpozzi/LaPresse Una qualità intrinseca che, tuttavia, va sviluppata e perfezionata nel corso degli anni, per evitare che quel talento innato ...

Georgina Rodriguez : Stare con Cristiano Ronaldo è difficile : Georgina Rodriguez ha parlato della difficoltà di essere la compagna di un personaggio come Cristiano Ronaldo: "Avere un compagno tanto famoso non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo". Georgina Rodriguez è sicuramente una delle wag più invidiate, amate, seguite dalle tante tifose di calcio e non solo per via della sua relazione con Cristiano Ronaldo. La modella spagnola ai microfoni del Sun on Sunday ha svelato: ...

Georgina Rodriguez : “Facevo la commessa quando ho incontrato Ronaldo - difficile stargli accanto” : Georgina Rodriguez è l’ex commessa diventata la compagna di Cristiano Ronaldo. Intervistata da The Sun, la ballerina ha raccontato il primo incontro con il campione e le difficoltà seguite a quel primo periodo. difficile per una donna semplice come lei stare accanto a un uomo tanto ricco e popolare: “Essere la compagna di una persona così famosa non è facile, ma non lo cambierei per nulla al mondo. Quello che provo per Cristiano è più forte di ...

Ronaldo torna in campo e Georgina lo accompagna con un bacio : Mentre il campione torna a Torino per i primi allenamenti la compagna Georgina Rodriguez posta una tenera foto di lui mentre dorme. Finite le vacanze per i calciatori che, chi più chi meno tornano nei ritiri per gli allenamenti pre campionato. Non fa eccezione uno dei più grandi nomi del calcio mondiale Cristiano Ronaldo, che proprio oggi ha aperto la sua seconda stagione televisiva con la maglia della Juventus.Quattro figli ...