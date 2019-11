Roma | San Gallicano | nuovi metodi per combattere l’antibiotico-resistenza

Alessandra Ghisleri - sondaggio sull'Emilia Romagna : "Borgonzoni-Bonaccini - oggi è pareggio. Eppure..." : Secondo l'ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Emilia Romagna, spiega Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, "la partita è molto aperta", visto che i due candidati, il governatore uscente del Pd Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni "sono sostanzia

Emilia Romagna e ‘sardine’ - Bersani a Dimartedì : “Come diceva Lucio Dalla - a modo mio quel che sono l’ho voluto io”. E cita Basaglia : “Le ‘sardine’ in Emilia Romagna? sono riuscite a dire due cose, una alla destra e una alla sinistra. Alla destra hanno detto: ‘Guarda che qui non sarà una passeggiata’. Alla sinistra hanno detto: ‘Non state lì a pettinare le bambole’“. E’ il commento del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, ospite di “Dimartedì” (La7), sulla mobilitazione delle ‘sardine’ in Emilia ...

Elezioni Emilia Romagna - Bonaccini vs. Borgonzoni : è scontro fra i candidati sul tema della sanità : Ieri sera a Cartabianca si è svolto il primo confronto aperto fra i due candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna: Stefano Bonaccini, governatore uscente ed esponente del Partito democratico, e la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra. Il faccia a faccia ha toccato vari temi, dalle priorità per la Regione all'impatto del voto a livello nazionale.Continua a leggere

Inter - anche con la Roma aperto il 3° anello a San Siro : Sarà un dicembre ricco di impegni per l’Inter, che giocherà ben quattro partite in casa, davanti ai propri tifosi a San Siro. E anche per la sfida con la Roma, in programma venerdì 6 dicembre alle ore 20.45 al Meazza, è atteso il pienone. Ancora una volta in questo inizio di stagione da record il […] L'articolo Inter, anche con la Roma aperto il 3° anello a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Sardine - Mattia Santori in imbarazzo. La Merlino : "Che rapporti hai con Romano Prodi?" : "In che rapporti sei con Romano Prodi?". Myrta Merlino affronta così Mattia Santori, la "sardina" che ha organizzato la mobilitazione degli anti-Salvini in piazza Maggiore. Una partecipazione di massa, qualcuno parla di 12mila persone, che ha fatto sospettare un coinvolgimento di qualche politico di

Mattia Santori - ideatore delle sardine bolognesi - scrive per Energia fondata da Alberto Clò e Romano Prodi : Mattia Santori, il fondatore delle sardine bolognesi che hanno lanciato il guanto di sfida a Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, scrive per Energia. Si tratta di una rivista trimestrale di divulgazione scientifica curata dalla società di ricerca Rie-Ricerche Industriali ed Energetiche, fondato dall’ex ministro Alberto Clò e dall’ex premier Romano Prodi. Lo riporta il quotidiano la ...

Roma - che occasione con la Florentia : a San Gimignano per scalare ancora la classifica : Roma – Dopo la sosta riservata agli impegni della nazionale la serie A di calcio femminile è pronta nuovamente a mollare gli ormeggi e prendere il largo. La Roma di Betty Bavagnoli nel 6° turno di campionato sarà impegnata sul campo della rediviva Florentia San Gimignano questo pomeriggio, quando alle 14.30 comincerà la caccia alla quinta vittoria consecutiva delle giallorosse. Proprio così, le Capitoline sono reduci da 4 successi che gli ...

Trasporti sanitari : volo urgente da Cagliari a Roma per una neonata in pericolo di vita : Una neonata di solo un giorno, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nel primo pomeriggio di venerdì 15 novembre da Cagliari a Ciampino a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per essere ricoverata nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La piccola paziente è stata imbarcata sul velivolo all’interno di una culla termica, sotto la costante supervisione di un’equipe medica specialistica. La ...

Senza Sangue - l’adattamento di Faraci e Ripoli del Romanzo di Baricco : Senza Sangue è un romanzo breve di Baricco del 2002, 90 pagine separate in due parti ben distinte. Il contesto è un paese sudamericano non ben definito, c’è stata una guerra civile e adesso i vincitori si rifanno sui vinti. Tra quest’ultimi c’è Manuel Roca, dottore con un passato di esperimenti orribili, che vive isolato dal mondo con un figlio e una figlia, finché non lo trovano. Anni dopo sua figlia, Nina, andrà a cercare una delle ...

Eleonora Puglia : dopo un film horror debutta al Palladium di Roma con Sancho : Eleonora Puglia, attrice, giurata di All Together Now e partner di Iago Garcia, si racconta in esclusiva a Blasting News in occasione del suo debutto al Teatro Palladium di Roma con Sancho, scritto e diretto da Lauro Versari. L'intervista Come hai vissuto la preparazione dello spettacolo Sancho, che sarà in scena dal 13 al 15 dicembre al Teatro Palladium di Roma? "Per me è stata un’esperienza formativa al massimo in quanto mi sono ritrovata ...

Zannola-De Santis : basta disservizi su linea ferroviaria Roma-Lido : Roma – “Ormai da giorni persistono i disservizi sulla ferrovia Roma-Lido, ai danni dei tanti cittadini che ne fanno uso per recarsi al lavoro o nei luoghi di studio. Oltre ai comprensibili disagi, cio’ comporta anche problemi di ordine pubblico nello smaltire masse di pendolari innervositi dai ritardi e dalle soppressioni”. “E’ compito di un’amministrazione pubblica degna di questo nome provvedere ...

Roma - uccide il padre a martellate in testa : il figlio confessa l'omicidio. Il corpo trovato insanguinato nella loro azienda : Adolfo Ciammetti, 76 anni, è stato ucciso a martellate in testa dal figlio, 39 anni. L'uomo è stato trovato morto all'interno di un'azienda in via Soriso, in zona Aurelio a...

Roma - uomo trovato morto insanguinato in azienda : Un uomo è stato trovato morto all'interno di un'azienda in via Soriso, in zona Aurelio a Roma. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio e della Squadra Mobile. Dalle primissime...

Maltempo - acqua alta a Venezia : la marea entra anche a San Marco. Alberi caduti a Roma : Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta...