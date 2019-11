Roma | Gruppo Friedkin interessato a entrare in società La borsa schizza | titolo sospeso

Cessione Roma - il gruppo Friedkin interessato al club giallorosso [DETTAGLI] : Il gruppo Friedkin fa sul serio. E’ interessato ad entrare nella Roma. E mira a diventare l’azionista di maggioranza. La trattativa, è entrata nel vivo, secondo quanto riporta ‘Il Tempo’. Emissari del gruppo texano, che distribuisce il marchio Toyota in esclusiva in cinque stati americani, sono sbarcati nella Capitale e nei giorni scorsi si sono incontrati presso lo Studio Tonucci, che da sempre assiste Pallotta in ...

Svolta nel caso Romano : Silvia è prigioniera di un gruppo islamista in Somalia : Silvia Romano, la cooperante italiana rapita un anno fa in un villaggio del Kenya, sarebbe viva. La giovane 24enne si troverebbe in Somalia, prigioniera di gruppo islamista legato ai jihadisti di al Shabaab. È quanto emerge dagli ultimi sviluppi dell'indagine dei carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Roma. A due giorni dall'anniversario del rapimento della giovane milanese, la notizia nutre la speranza di riportare la 24enne a casa ...

Commissione senza Paragone - gruppo senza capo. Romanzo a 5 stelle : Roma. Siccome ogni saga di valore ha anche il suo spin-off, ecco che i parlamentari del M5s hanno iniziato ad accapigliarsi anche per la Commissione d’inchiesta sulle banche, evidentemente non paghi delle baruffe, già entrate nell’empireo della mitologia del Palazzo, per la scelta dei nuovi capigrup

Roma - rinnovata la partnership con il Gruppo San Raffaele : partnership Roma Gruppo San Raffaele. Il Gruppo San Raffaele sarà official partner dell’AS Roma anche per le stagioni calcistiche 2019-20 e 2020-21. L’annuncio è arrivato in occasione della visita che Aleksandar Kolarov ha voluto fare presso il reparto pediatrico dell’IRCCS San Raffaele Pisana. La presenza del giocatore, accompagnato dal presidente del Gruppo, Carlo Trivelli, ha […] L'articolo Roma, rinnovata la partnership con il ...

Municipio Roma XIII e Gruppo Servier in Italia insieme per “Piantiamo un albero in Val Cannuta” : Roma – Domani 25 settembre, a partire dalle ore 9.30, si terrà la cerimonia di consegna dei 25 alberi donati dal Gruppo Servier in Italia al Municipio Roma XIII per il nuovo Parco di Val Cannuta (ingresso via Crisafulli). All’evento parteciperanno: Giuseppina Castagnetta, presidente Municipio Roma XIII Emanuele Penna, Assessore all’Ambiente Municipio Roma XIII Francois Debaillon-Vesque, Direttore Generale – Gruppo Servier in ...