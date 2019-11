Risultati Eurolega 9ª giornata – Il Barcellona non dà scampo al Fenerbahce | CSKA ko

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i Risultati del 19 novembre. L’Efes tiene la scia di Milano - il Real Madrid demolisce il Khimki : In attesa che si completi domani la nona giornata di Eurolega, in testa alla classifica ci sono l’Olimpia Milano e l’Anadolu Efes, proprio le due squadre che giovedì si troveranno di fronte al Forum in uno scontro al vertice attesissimo. Milano ha confermato la sua imbattibilità in casa nella vittoria 92-88 contro il Maccabi Tel Aviv grazie ai 20 punti di Luis Scola e alla doppia doppia di uno strepitoso Sergio Rodriguez (18 punti e ...

Risultati Eurolega 9ª Giornata – L’Olimpia Milano stende il Maccabi nella notte di Dino Meneghin : ok Efes e Real Madrid : L’Olimpia Milano trionfa nella notte di ‘Dino Meneghin’, bene Efes, Real Madrid e Panathinaikos: i Risultati della 9ª Giornata di Eurolega nella notte del ritiro della maglia di Dino Meneghin L’Olimpia Milano si regala la 7ª vittoria stagionale su 9 gare. I ragazzi di coach Messina, trascinati da Scola (20 punti) e Rodriguez (18) superano il Maccabi Tel Aviv ricacciandolo sotto in classifica. Insieme a Milano in testa c’è l’Anadolu Efes ...

Risultati Eurolega – Fenerbahce ko - il Lyon-Villeurbanne trionfa all’overtime : il Fenerbahce cede al CSKA Mossca: spettacolo all’overtime tra Stella Rossa e Lyon-Villeurbanne Dopo la sconfitta di ieri dell’Olimpia Milano, sono andate in scena oggi altre quattro sfide dell’ottava giornata di Eurolega. Sorride il CSKA Mosca, che ha mandato al tappeto il Fenerbahce col punteggio di 88-70. E’ terminata solo dopo un tempo supplementare invece la sfida tra Stella Rossa e Lyon-Villeurbanne: al ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i Risultati di oggi (15 novembre). Il CSKA domina il Fenerbahce - l’Asvel espugna Belgrado : Si è chiusa l’ottava giornata dell’Eurolega 2019-2020. Anche il CSKA Mosca si inserisce nel gruppo con un record di 6-2 dopo l’eccezionale vittoria in casa contro il Fenerbahce. Era il big match di questo venerdì sera, ma non c’è stata partita, con i russi che hanno dominato 88-70 al termine di un match che ha visto i padroni di casa attuare l’allungo decisivo nel terzo quarto (25-15). Strepitosa la prestazione di Mike James, top ...

Risultati Eurolega 8ª Giornata – Cadono Milano e Barcellona - Maccabi ed Efes volano : Papapetrou ne fa 39 : Olimpia Milano ko contro il Khimki, il Barcellona crolla nel derby spagnolo contro il Real Madrid, bene Efes Maccabi, Papapetrou show nel successo del Panathinaikos: i Risultati dell’8ª Giornata di Eurolega Verdetti importanti e tanto spettacolo nel giovedì che apre l’ottava Giornata di Eurolega. La prima partita del tardo pomeriggio europeo porta con sé la seconda sconfitta per l’Olimpia Milano, battuta a Mosca dal Khimki di Shved (24 ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i Risultati di oggi (8 Novembre). Vince il Barcellona - il CSKA sconfitto in Francia nei secondi finali : Dopo i cinque match giocati nella giornata di ieri, tra i quali la vittoria dell’Olimpia Milano contro il Baskonia, in data odierna si sono disputate le altre quattro partite valide per la settima giornata di Eurolega 2019-2020. Torna alla vittoria il Barcellona, mentre il CSKA Mosca viene sconfitto a Villeurbanne negli ultimi secondi di gioco; successi interni per Fenerbahce e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto ...

Eurolega - Risultati e classifica 7ª Giornata – Olimpia Milano in testa con il Barcellona - CSKA ko! : Il Barcellona e CSKA Mosca non stecca e raggiunge l’Olimpia Milano in vetta, si ferma il CSKA Mosca: i risultati e la classifica di Eurolega dopo la 7ª Giornata Poker di partite che chiude la 7ª Giornata di Eurolega con verdetti molto importanti per il gruppo di testa. Il Barcellona non stecca in trasferta sul campo dello Zalgiris Kaunas e torna al comando della classifica insieme all’Olimpia Milano. La formazione catalana ringrazia la coppia ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i Risultati di oggi (7 novembre). Milano vince ancora. Bene Real Madrid ed Anadolu Efes : E’ un’altra grande notte per l’Olimpia Milano, che si trova, in attesa dei match di CSKA Mosca e Barcellona, in testa alla classifica in solitaria. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Ettore Messina, che supera al Forum il Baskonia Vitoria per 81-74 grazie soprattutto ad un Amedeo Della Valle da 15 punti. Continua a vincere anche il Maccabi Tel Aviv, che ottiene il quinto successo consecutivo dominando in casa contro l’Alba ...

Risultati Eurolega 6ª Giornata – Successi casalinghi per Stella Rossa e Panathinaikos : La Stella Rossa supera il Khimki, il Panathinaikos mantiene il fattore campo contro l’Aanadolu Efes: i Risultati delle prime due gare della 6ª Giornata di Eurolega Back to back di Eurolega con due turni in rapida Successione. Finita la quinta Giornata nella notte di ieri, il giovedì dà subito inizio alla sesta con due gare nelle quali il fattore campo la fa da padrone. La Stella Rossa batte il Khimki alla Stark Arena di Belgrado trascinata ...