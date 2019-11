Riot Games annuncia la pre-stagione 2020 di League of Legends | L' Ascesa degli Elementi

Legends of Runeterra : Riot Games spiega il sistema di progressione assolutamente non pay-to-win : Uno dei problemi dei giochi di carte collezionabili è senza dubbio quello di raccogliere carte che possano andar bene per la costruzione di un mazzo competitivo. Mentre questo lavoro può risultare costoso, Riot Games con il suo nuovo gioco, Legends of Runeterra, sta cercando di risolvere il problema con un nuovo sistema progettato per offrire ai giocatori le carte che desiderano senza spendere soldi reali.Innanzitutto i vari premi che troverete ...

League of Legends : Riot Games svela la prima skin firmata Louis Vuitton : Il mese scorso Riot Games aveva annunciato una collaborazione con la casa di moda Louis Vuitton per creare delle skin da inserire all'interno del MOBA League of Legends. Oggi possiamo dare uno sguardo alla prima skin annunciata: chiamata True Damage Qiyana Prestige Edition, la skin mostra l'arma dell'eroina ricoperta dall'iconico logo.La skin di Qiyana è stata disegnata da Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni femminili di ...

Il CEO di Riot Games parla dello scandalo mediatico che ha travolto Blizzard Entertainment : Se seguite assiduamente le vicende legate all'industria videoludica, avrete sicuramente sentito parlare dell'incredibile scandalo mediatico che ha investito Blizzard Entertainment nel corso delle ultime settimane. Tutto ha avuto inizio quando uno dei partecipanti al torneo Grandmaster di Hearthstone (uno dei più importanti e seguiti dal grande pubblico), il pro-player Chung "Blitzchung" Ng Wai, è stato rimosso dalla competizione a causa del suo ...

Riot Games tra MOBA - hero shooter e card game ma ci sono anche single-player in programma? : Come ormai saprete, Riot games ha approfittato dell'esposizione mediatica dovuta alle celebrazioni per il decimo anniversario di League of Legends per svelare al mondo una serie di progetti in cantiere che invaderanno il mercato nei prossimi mesi e anni arrivando a toccare quasi ogni genere possibile. Si è parlato di un picchiaduro e un gioco di carte ambientati nell'universo di LoL, di un hero shooter tattico a squadre online e si è addirittura ...

Riot Games vuole diventare “la nuova Blizzard”? : Negli ultimi tempi, Blizzard Entertainment sta attraversando un periodo di forte difficoltà, soprattutto a livello mediatico. Dopo la disastrosa presentazione di Diablo Immortal nel corso della BlizzCon dello scorso anno e dopo le recenti controversie riguardanti la delicata situazione Cina/Hong-Kong, potrebbe sembrare che Riot Games voglia, in qualche modo, dare una spallata alla leggendaria software house statunitense di proprietà di ...

Riot Games sulle orme di Epic Games con uno store proprietario? La risposta del CEO Nicolo Laurent : Nel corso delle celebrazioni per il decimo anniversario di League of Legends, Riot Games ha sollevato il sipario su una serie di nuovi giochi che saranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi e anni ma è andata anche oltre permettendoci di scoprire diversi aspetti delle strategie future della compagnia. Tra progetti del talentuoso team di sviluppo c'è un picchiaduro ambientato nell'universo di League of Legends, un gioco di carte basato sullo ...

Riot Games annuncia il documentario League of Legends Origins - il simulatore LoL Esports Manager e l'ente benefico Karma : Continua la carrellata di annunci da parte di Riot Games, dal nuovo card game strategico Legends of Runeterra fino all'interessante hero shooter tattico Project A.Ora vi riportiamo altri 3 annunci dal comunicato ufficiale.Il primo riguarda il documentario League of Legends Origins: "League of Legends Origins è un documentario del celebre Leslie Iwerks. In esso, Iwerks esplora l'ascesa di LoL e della community che hanno reso LoL uno dei giochi ...

Riot Games annuncia la serie animata di League of Legends Arcane e il misterioso Project F : Giornata di importanti annunci per Riot Games, che ha già presentato il nuovo gioco di carte strategico per PC e mobile, Legends of Runeterra, e l'hero shooter competitivo Project A.Ora apprendiamo dal comunicato stampa ufficiale che la compagnia ha svelato anche Arcane, la serie animata di League of Legends, sviluppata e prodotta da Riot Games, in arrivo nel 2020.Inoltre, sono state condivise le prime notizie sul misterioso Project F: "Project ...

Project A è il nome in codice del nuovo hero shooter tattico di Riot Games : Riot Games ha rivelato di essere al lavoro su un hero shooter competitivo ancora senza titolo, nome in codice Project A. È il primo gioco creato dagli sviluppatori che non è ambientato nell'universo di League of Legends, anche se i dettagli su quello che dobbiamo aspettarci sono ancora scarsi.Dopo aver appreso le informazioni su Legends Of Runeterra, è il turno di questo Project A, che sembra sicuramente molto simile a Overwatch (anche se non è ...

Riot Games annuncia Legends of Runeterra : Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends (LoL), ha annunciato l’uscita di “Legends of Runeterra” (LoR), un gioco di carte strategico gratuito per PC e dispositivi mobili ambientato nel mondo di League of Legends. Il titolo sarà disponibile nel 2020 ma già da ora è possibile effettuare la pre-registrazione. In LoR saranno presenti carte dedicate ai famosi campioni di LoL e a ...