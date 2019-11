Ricordate Mietta e il trottolino amoroso? Ecco come la ritroviamo oggi | con parole tristi

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La cantante ed attrice, nata Daniela Miglietta, è tornata a farsi vedere in televisione dopo un po’ di tempo fuori dai riflettori. La conduttrice Caterina Balivo l’ha invitata al suo programma ‘Vieni da me’ e qui ha raccontato diversi aspetti della sua vita, partendo dall’infanzia e soffermandosi sulla sua carriera musicale. A proposito del suo successo, ‘Vattene amore’, l’artista ha ricordato quando le giunsero dure critiche per questo brano: “Probabilmente non ha letto bene e non ha capito nemmeno chi l’ha scritta. Amedeo Minghi non è uno qualunque”. Momenti di commozione si sono vissuti quando ha parlato della sua famiglia.Lei a 12 anni per la precisione ha dovuto fare i conti con la separazione dei suoi genitori e per la sua epoca era praticamente una vergogna avere mamma e papà divisi: “I miei erano separati e all’inizio a scuola non lo dicevo. Non riuscivo a dirlo. La ...

