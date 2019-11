Revolut | la fintech “dei viaggiatori” lancia la sfida alle banche

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’applicazione che vuole rivoluzionare il modello di business delletradizionali è nata da un’esigenza concreta: smettere di pagare esose commissioni sui prelievi di denaro all’estero. Un’esperienza provata molto spesso dal suo fondatore, il russo-londinese Nikolay Storonsky, figlio di un alto dirigente del colosso Gazprom, studi in Fisica e un brillante curriculum da banchiere d’affari a Lehman Brothers e Credit Suisse. Lasciato nel 2013 l’istituto svizzero, dopo un anno e mezzo di lavoro e sperimentazione assieme al socio Vlad Yatsenko, ex sistemista di Deutsche Bank, nel 2015 Storonsky hato sul mercato. Un unicorno molto ambizioso In soli quattro anni l’azienda ha raccolto circa 336 milioni di dollari di finanziamenti (circa 303,5 milioni di euro) da fondi di venture capital, raggiungendo già l’anno scorso lo status di unicorno con oltre un miliardo di ...

