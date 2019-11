Repubblica dice che un documento del 2014 aveva avvertito Autostrade per l’Italia del

Stati Uniti - Nancy Pelosi : “Indagine contro Trump necessaria - stiamo difendendo la Repubblica da chi dice che può fare ciò che vuole” : “L’indagine contro Donald Trump si è resa necessaria per difendere la nostra Repubblica e la nostra Costituzione da chi dice che può fare quello che vuole”. A dirlo, la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, in conferenza stampa, dopo il via libera alla procedura di impeachment votata contro Trump. L'articolo Stati Uniti, Nancy Pelosi: “Indagine contro Trump necessaria, stiamo ...