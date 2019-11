Reggio Calabria | esplosione in macelleria | feriti 4 pompieri e 6 agenti di polizia

Esplosione in negozio a Reggio Calabria - feriti vigili fuoco e agenti : Un'Esplosione in un negozio a Reggio Calabria, probabilmente causata da una bombola di gpl, si e' verificata la notte scorsa in una macelleria

Reggio Calabria - operazione ‘Pollice verde’ : 9 arresti per traffico di marijuana dal “produttore al consumatore” : “Vedi che hanno fermato a Nico”. “Ma la stradale, la stradale?”. “No, no, in borghese”. “Minchia”. “Va bene, e` un bordello comunque. Ci saltano addosso”. Domenico Di Grande e Valentino Buzzan avevano ragione quando il 29 aprile 2015 discutevano al telefono, ignari di essere intercettati dalla guardia di finanza di Reggio Calabria. Ci sono voluti quattro anni, ma alla fine l’operazione “Pollice verde”, coordinata dalla Direzione distrettuale ...

Reggio Calabria - esplosione in negozio : feriti 5 pompieri e 2 agenti : Cinque vigili del fuoco e due poliziotti sono rimasti feriti a Reggio Calabria nell'esplosione verificatasi in un negozio nel quale era divampato un incendio. I vigili hanno riportato fratture, contusioni e ustioni ma non sono in pericolo di vita. La squadra è intervenuta per spegnere le fiamme ed erano all'interno del locale quando sono stati improvvisamente investiti da un'esplosione causata da una bombola di gas. Coinvolti anche gli agenti ...

Reggio Calabria. Il Kiwanis per la 30a Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia : Oggi 20 novembre 2019 si celebra la 30a Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La Giornata ricorda sia agli

Reggio Calabria : a dicembre la 51ª edizione della mostra ornitologica : Dopo l’ultima esposizione ornitologica tenutasi nel 2017, il riuscitissimo campionato interregionale calabro siculo, la città di Reggio Calabria torna ad ospitare la manifestazione che riunirà a concorso tanti validi allevatori del sud Italia. L’evento dei “Tre mari” è considerato ormai tra le manifestazioni ornitologiche più importanti a livello nazionale, la più importante del centro sud, forte dei suoi 5.500 ingabbi di soggetti esposti. La ...

Reggio Calabria : incidente fatale nel rione Modena - deceduto un 24enne : Sabato 16 novembre di sangue e Reggio Calabria, dove, in seguito ad un terribile incidente autostradale è deceduto un giovane ragazzo di appena 24 anni che si sarebbe schiantato con la sua moto contro un'auto. Sul luogo dell'impatto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale medico sanitario del 118 che al loro arrivo hanno rinvenuto il corpo del giovane privo di vita. Le indagini tutt’ora in corso chiariranno la dinamica ...

Allerta Meteo per il weekend a Messina e Reggio Calabria : nuova tempesta di scirocco porta super-caldo - poi Domenica temporalesca : Una nuova tempesta di scirocco sta colpendo lo Stretto di Messina in queste ore: il vento non è paragonabile a quello che Martedì ha flagellato il territorio reggino e messinese durante il passaggio del Ciclone Mediterraneo, ma è comunque significativo con raffiche che in mattinata hanno già raggiunto i 94km/h a Tripi, i 92km/h a San Pier Niceto, gli 83km/h a Messina, i 77km/h a Torre Faro, i 59km/h a Reggio Calabria. Lo scirocco sta ...

Reggio Calabria - tra i container di banane nascosti 1200 kg di cocaina : sequestro record a Gioia Tauro : Oltre una tonnellata, quasi 1.200 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati dai carabinieri del carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e dalla Guardia di finanza con il supporto dei funzionari dell’Agenzia delle dogane di Gioia Tauro e il concorso operativo di funzionari Europol. La droga era nascosta in 144 imballi celati in un container refrigerato adibito al trasporto di banane. Il container, proveniente dal Sud ...

Maltempo - Reggio Calabria in ginocchio dopo il passaggio del Ciclone Mediterraneo : danni ed evacuazioni - il riepilogo : Prosegue anche oggi l’operatività di monitoraggio della Prefettura di Reggio Calabria, nonostante si sia registrato il miglioramento delle condizioni meteorologiche in tutta la provincia. Durante la mattinata è stata svolta una ricognizione sulle segnalazioni dei danni provocati dal Maltempo. Gli interventi eseguiti dalle Forze dell’Ordine, in collaborazione con il personale dei Vigili del Fuoco, Anas, RFI hanno consentito di contenere al minimo ...

Reggio Calabria - truffa alle assicurazioni : medico e paramedico arrestati. Intestata polizza a 25enne costretto a incassare soldi : Un dirigente medico e un paramedico del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria sono finiti agli arresti domiciliari così come altri due soggetti che avevano organizzato una truffa alle assicurazioni. Un altro medico, dipendente della stessa azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”, il medico legale della compagnia assicurativa e due agenti della polizia municipale, invece, sono stati iscritti nel registro degli indagati. ...

Maltempo - situazione critica a Reggio Calabria per vento impetuoso e piogge torrenziali : la Prefettura mobilita i soccorritori : Prosegue l’attività di monitoraggio da parte della Prefettura di Reggio Calabria per verificare la situazione nei vari Comuni colpiti dal Maltempo. A Montebello Ionico si sono registrati diversi allagamenti delle strade costiere, in una di queste un automobilista rimasto in panne è stato soccorso dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dalla Polizia locale ed è stato richiesto l’intervento anche dei sanitari del 118 , per un inizio di ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria - nello Stretto i fenomeni più estremi nella sera/notte. Poi tre giorni di sole e caldo : Il maltempo che da ieri sera sta colpendo Messina e Reggio Calabria è già stato molto violento: oltre 50mm di pioggia, venti di scirocco fino a 90km/h, mare in tempesta, aliscafi fermi nei porti e traghetti in difficoltà tra le onde altissime. Ma il peggio deve ancora arrivare: i fenomeni temporaleschi più intensi, infatti, si verificheranno in serata, tra le 19:00 e la mezzanotte. Lo scirocco toccherà i picchi massimi, oltre 120km/h soprattutto ...