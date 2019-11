Rassegna stampa del 20 novembre – In primo piano San Siro | rinnovi Juve e confronto

La Rassegna stampa di martedì 19 novembre – Le prime pagine di calcio : “un’Italia esagerata” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’. ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nella serata di ieri è scesa in campo l’Italia di Roberto Mancini, altra prestazione super per gli azzurri che hanno asfaltato l’Armenia, il risultato di 9-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. ...

Rassegna stampa di lunedì 18 novembre – Tocca a Ciro - Ibracadabra - la pirlata [FOTO] : Rassegna stampa – Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, 18 novembre, si parla di Nazionale italiana, mercato e Formula 1. Forte il titolo de “La Gazzetta dello Sport” sul disastro delle Ferrari in Brasile “pirlata”. Spazio all’Italia che sfida l’Armenia nell’ultima gara delle qualificazioni ad Euro 2020. La rosea titola “Tocca a Ciro” in riferimento alla titolarità ...

La Rassegna stampa di sabato 16 novembre - le prime pagine di calcio : “filotto d’Italia” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. In primo piano ovviamente le imprese dell’Italia, “filotto d’Italia” titola la rosea in riferimento all’ennesima vittoria della squadra di Mancini che metto a segno il decimo successo consecutivo, un ...

La Rassegna stampa di venerdì 15 novembre - in primo piano Ronaldo e non solo : c’è una bomba di mercato [FOTO] : La rassegna stampa di venerdì 15 novembre – Le prime pagine di oggi relative al mondo del pallone non possono non parlare ancora una volta di Cristiano Ronaldo. Anche senza Serie A, lui fa sempre discutere. A dispetto dei recenti problemi con la Juventus, l’attaccante si scatena con la sua Nazionale segnando una tripletta nel 6-0 del Portogallo alla Lituania: “CR7 vite, Ronaldo sta benone” titola il Corriere dello ...

Rassegna stampa di giovedì 14 novembre – CR7 Portogiallo - il Milan nella rete di Raiola [FOTO] : Rassegna stampa – E’ il caso Cristiano Ronaldo a tener banco sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 14 novembre. La Gazzetta dello Sport apre con “CR7 Portogiallo”. Intanto il Milan ha pronto il piano per Ibrahimovic, che ha annunciato l’addio ai La Galaxy. Il Corriere dello Sport si interessa alla questione degli agenti dei calciatori del Milan. In particolare, è un Mino Raiola piglia ...

La Rassegna stampa di mercoledì 13 novembre – Le prime pagine di calcio : “Milan - Ibra è l’uomo per te” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, in campo l’Italia di Roberto Mancini. La pausa può essere molto utile per le dirigenze di Serie A con l’intenzione di muoversi sul mercato e provare ...

La Rassegna stampa di martedì 12 novembre – In primo piano c’è il caso Cristiano Ronaldo : La rassegna stampa di martedì 12 novembre – Non poteva che continuare ad essere lui l’uomo copertina di giornata, soprattutto alla luce di una settimana che non offrirà altri spunti campionato per via della sosta delle nazionali: Cristiano Ronaldo sempre al centro dei pensieri di tutti. I quotidiani di oggi dedicano a lui le prime pagine. La Gazzetta dello Sport titola: “Il Cristiano pentito. Post distensivo di CR7, i ...

Rassegna stampa di lunedì 11 novembre – La Joya di Sarri e il Ronaldo furioso - sempre più Cagliari [FOTO] : Rassegna stampa – Sulle prime pagine sportive di oggi si parla di Serie A. A partire dalla vittoria della Juventus nel posticipo contro il Milan. La Gazzetta dello Sport titola “La Joya di Sarri e il Ronaldo furioso”, giocando con il soprannome di Dybala, autore del gol decisivo e anagrammando il nome dell’eroe di Ariosto per sottolineare la polemica uscita dal campo di Cristiano Ronaldo. Spazio anche al Super ...

La Rassegna stampa di venerdì 8 novembre – Le prime pagine di calcio : “si acContenta?” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘TuttoSport’ e ‘Corriere dello Sport’. Situazione sempre più delicata per alcune squadre del campionato di Serie A, in particolar modo hanno fatto rumore le dichiarazioni dell’allenatore Antonio Conte che ha chiesto espressamente rinforzi all’Inter sul ...

Rassegna stampa di giovedì 7 novembre – Lokomotiva Juve - Dea sei grande : pieni poteri ad Ancelotti [FOTO] : Rassegna stampa – Juventus e Atalanta, ma anche Napoli e Inter sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 7 novembre. Copertine dedicate alla qualificazione dei bianconeri, grazie alla vittoria in Russia contro il Lokomotiv Mosca e al gol di Douglas Costa, decisivo con il suo ingresso. Ampio spazio anche alla conquista del primo storico punto dell’Atalanta in Champions League. Si torna a parlare anche dello ...

Rassegna stampa di mercoledì 6 novembre – Inter cosa combini? Napoli shock - squadra contro De Laurentiis [FOTO] : Rassegna stampa – Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 6 novembre, si parla del martedì di Champions League. Una giornata non buona per le italiane, per usare un eufemismo. Inter rimontata dal Borussia Dortmund da 0-2 a 3-2 con un Conte furioso come sottolinea il Corriere dello Sport. Tanti gli errori nerazzurri, la Gazzetta dello Sport si chiede: “Inter cosa combini?”. Anche il Napoli ha vissuto ...

La Rassegna stampa di martedì 5 novembre – Le prime pagine di calcio : “Inter abbatti quel muro” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Inter abbatti quel muro”, è il titolo della rosea con riferimento alla partita di oggi tra la squadra di Antonio Conte ed il Borussia Dortmund, con una vittoria la qualificazione sarebbe più vicina per il club italiano. “Balo ...

Rassegna stampa di lunedì 4 novembre – Allarme rossonero - basta buu - io vado via” [FOTO] : Rassegna stampa – Si parla dell’undicesima giornata di Serie A sui quotidiani sportivi italiani. Turno che si chiuderà stasera con Spal-Sampdoria. La Gazzetta dello Sport mette in risalto il posticipo di ieri sera tra Milan e Lazio con la sconfitta della squadra di Pioli: “Altro che Champions” il titolo scelto dalla rosea. Spazio anche ai cori razzisti a Balotelli con “basta buu, io vado via”. Anche il ...

La Rassegna stampa di venerdì 1 novembre – Le prime pagine di calcio : “il Milan torna Suso” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘TuttoSport’ e ‘Corriere dello Sport'”. “Il Milan torna Suso”, titola la rosea con riferimento alla 10^ giornata del campionato di Serie A che si è conclusa con il posticipo tra Milan e Spal, la squadra di Pioli si è aggiudicato lo scontro salvezza, si tratta di una ...