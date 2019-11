Ragazza di 23 anni muove il collo per sciogliere i muscoli e si rompe un’arteria ma lei

Una Ragazza di 27 anni è stata uccisa dalla meningite a Genova : Una donna di 27 anni, ricoverata dall'alba in gravissime condizioni all'ospedale San Martino di Genova, è morta questa mattina per meningite nel reparto di rianimazione del pronto soccorso. La giovane era arrivata al nosocomio poco prima della 5 e, dopo i primi accertamenti, era stata ricoverata in Rianimazione. Come da protocollo, è stata attivata la profilassi su tutte le persone che hanno avuto contatti con la giovane. La ...

Bella Ragazza di 27 anni si innamora di un uomo di 54 molto ricco - il web li massacra : Una ragazza di 27 anni, molto Bella che di lavoro fa la modella Sarah Russi si è innamorata di un uomo ricchissimo di 54 anni, Mason Reese molto conosciuto per essere stato il protagonista di tanti spot e anche di aver fatto parte come ospite fisso del programma televisivo Mike Douglas Show. I due hanno iniziato a postare le foto di loro due come coppia sul web che li ha massacrati di critiche asserendo che lei sta con lui solo per ...

Dramma in famiglia - Ragazza 15enne uccide il fratellastro di 3 anni a coltellate : E' successo nella cittadina di Detmold, in Germania. La giovane è stata arrestata dalla polizia tedesca dopo essersi data...

Cuneo - Ragazza di 25 anni travolta e uccisa da un’auto : camminava a piedi sull’autostrada : L'incidente è avvenuto ieri sera. Una ragazza di 25 anni è stata travolta e uccisa mentre percorreva, a piedi, un tratto dell'autostrada A33 Asti-Cuneo. Immediato l'intervento dei soccorritori, che ora stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale e le ragioni per cui la vittima percorreva a piedi la strada a scorrimento veloce.Continua a leggere

Ragazza destinata a rimanere paralizzata in ospedale viene curata da un’infermiera - dopo anni torna dall’infermiera camminando - l’infermiera reagisce così. : Una Ragazza di soli 17 anni era destinata a rimanere paralizzata, almeno così le avevano detto i medici che l’avevano curata dandole non più di un 5% di possibilità di tornare a camminare, praticamente nessuna possibilità. Durante la degenza in ospedale un ‘infermiera si era particolarmente affezionata alla Ragazza e si disperava che quest’ultima non potesse più tornare a camminare. dopo un po’ di mesi la Ragazza è stata dimessa e ha ...

Ragazza di 25 anni si va a confessare e sparisce nel nulla - dopo 57 anni si scopre che il prete che l’aveva confessata la uccise : Una storia terribile quella che stiamo per raccontare. Cinquantasette anni fa una Ragazza, Isabel Garza che abitava in Texana a McAllen decise di andare in chiesa per confessarsi. Purtroppo dopo che uscì di casa nessuno più la vide viva. Il prete da cui andò a confessarsi, John Feit, che oggi ha 84 anni non è più prete,si è sposato e ha sia figli che nipoti non ha mai rivelato cosa fosse accaduto ma oggi, nonostante siano trascorsi 57 anni si ...

Incidente frontale - Ragazza di 29 anni muore insieme al cane : Lo schianto intorno alle 14.30 alle porte di Arezzo. Un 46enne è stato soccorso in elicottero e portato a Firenze: è in...

Ragazza romana di 20 anni morta in un incidente sulla Roma-Fiumicino : Tragedia della strada lunedì pomeriggio. Una Ragazza romana di 20 anni è morta in un incidente sulla Roma-Fiumicino. La vettura

Resta impigliata al cancello di casa - Ragazza di 18 anni muore impiccata a Ivrea : È rientrata a casa dalla serata trascorsa con gli amici, si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con gli abiti. Incredibile...

Salento - Ragazza di 17 anni muore in un drammatico incidente : ferito il fidanzato e le due sorelle : La ragazza si trovava a bordo di un'utilitaria, una Renault Clio, quando l'auto è uscita di strada andando a finire contro il muro di una ferramenta. Alla guida c'era il fidanzato di 27 anni che è rimasto gravemente ferito. A bordo dell'auto c'erano anche le sorelle della vittima: anche loro versano in gravi condizioni.Continua a leggere

Flavio Briatore dimentica per sempre Elisabetta Gregoraci e ha una nuova storia d’amore con una Ragazza di 20 anni bellissima e biondissima : Sembra che Flavio Briatore abbia deciso di avere nuovamente una storia seria. Dopo dieci anni di matrimonio con Elisabetta Gregoraci, il famoso imprenditore italiano è pronto a rimettersi in gioco. Flavio Briatore ha sempre detto di essere ancora legato a Elisabetta Gregoraci anche perché è la madre di suo figlio il piccolo Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci ha iniziato da qualche mese a frequentare Francesco Bettuzzi. Flavio ...

Agropoli : Ragazza si lancia sotto il treno e si suicida - Giorgia Saja aveva solo 15 anni : Quella che vi stiamo per raccontare è una storie terribile. Siamo ad Agropoli ed è qui che una ragazza di 15 anni di Acciaroli si è tolta la vita, lanciandosi sotto il treno davanti agli occhi attoniti e impotenti di chi in quel momento si trovava alla stazione. La ragazza ha perso la vita sotto un Intercity partito da Salerno e diretto in Calabria. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo a causa della violenza ...

Bangladesh - 16 persone condannate a morte : bruciarono viva una Ragazza di 19 anni : La magistratura del Bangladesh ha condannato a morte 16 persone ritenute responsabili dell’omicidio di Nusrat Jahan Rafi, una ragazza di 19 anni che è stata bruciata viva nell’aprile scorso per aver presentato una denuncia per molestie sessuali contro un funzionario della sua scuola coranica. La sua morte aveva suscitato scalpore e scatenato proteste nel Paese. I 16 imputati, compreso l’insegnante della ragazza e tre suoi compagni, ...

Ragazza di 21 anni uccisa mentre giocava a Pokémon Go : è stata colpita da un proiettile alla testa : Una Ragazza di 21 anni è stata uccisa a colpi di pistola perché, mentre giocava a Pokemon Go, è stata testimone di un crimine. È quanto successo negli Stati Uniti, ad Albuquerque in New Mexico, a Cayla Campos, come riferisce il New York Times. Lei e il suo fidanzato erano in giro a a caccia dei curiosi animaletti frutto della realtà aumentata del gioco che spopola tra i giovanissimi quando, seduti nella loro macchina, si sono trovati ad essere ...