Questo nuovo sfondo di Star Wars è perfetto per il vostro smartphone

Dopo Questo freestyle di Cardi B non vedrai l'ora di ascoltare il nuovo album : OMG

WhatsApp - nuovo allarme sicurezza : "Non aprite Questo file" : È sufficiente un file MP4 apparentemente innocuo per mettere in ginocchio la sicurezza di WhatsApp. Facebook, proprietaria...

Google vuole migliorare il suo motore di ricerca sul Web con Questo nuovo tasto : Il team di Google è al lavoro su una nuova feature per ricerca Google che in tali ipotesi potrebbe migliorare l'esperienza utente sul Web grazie ad un tasto

Hiv - trovato un nuovo raro ceppo. I ricercatori : “Superare in astuzia Questo virus che cambia continuamente : La ricerca contro l’Hiv prosegue senza sosta. Ed è uno nuovo strumento di comprensione per i ricercatori la scoperta, per la prima volta in 19 anni, di un nuovo ceppo del virus dello stesso gruppo di quelli che stanno causando la pandemia globale. Il nuovo sottotipo, chiamato Hiv-1 gruppo M sottotipo L, è estremamente raro, ed è stato trovato dai ricercatori della multinazionale farmaceutica Abbott, che lo hanno descritto sul Journal of ...

Need for Speed : Heat mostra inseguimenti con la polizia e gare clandestine in Questo nuovo video di gameplay : Need for Speed: Heat uscirà tra pochi giorni o ore se siete abbonati ad EA Access o Origin Acces, ma se avete il desiderio di dare uno sguardo al gameplay allora questa è la notizia che fa al caso vostro.Il canale YouTube ufficiale di PlayStation ha caricato un video di quasi 30 minuti che mostra una parte di gameplay del prossimo titolo corsistico, accompagnato dai commenti degli sviluppatori. Il video si focalizza sulle corse diurne, le gare ...

Fino a 100 euro di sconto su tanti smartphone con Questo nuovo codice eBay : Con questo nuovo codice sconto eBay potrete acquistare il vostro prossimo smartphone Android o smartwatch con un ribasso Fino a 100 euro! Ecco come utilizzarlo e quando sarà valido.

Giusy Agnello nuovo Questore a Ragusa : Giusy Agnello nuovo Questore. Piazza: “Benvenuta a Ragusa”. Dal prossimo 11 novembre assumerà la guida della Questura di Ragusa

Questo render del MediaPad M7 prova che Huawei ha grandi progetti per il nuovo tablet : Il nuovo MediaPad M7 (forse MatePad Pro) di Huawei si mostra con Questo nuovo render ufficiale

E se fosse Questo il nuovo smartphone pieghevole mostrato da Samsung? : Interessanti rumor parlano delle probabili caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole di Samsung

Fermatevi un attimo ad ammirare la bellezza del nuovo OnePlus 8 in Questo video : Un interessante concept video basato su render ufficiali mostra come saranno i nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

I fan pensano che Hailey Bieber abbia risposto al nuovo singolo di Selena Gomez in Questo modo : Un caso o una minaccia?

L'isola di Pietro 3 : Alessandro esce di scena - Valerio nuovo vice Questore : Domani sera andrà in onda in prima serata su Canale 5, la terza stagione della fiction 'L'isola di Pietro'. I fan della fiction di Mediaset ritroveranno Gianni Morandi nel ruolo del pediatra Pietro Sereni. Secondo le ultime anticipazioni, la terza stagione della serie televisiva verrà mandata in onda il venerdì invece che di domenica come le altre due stagioni, per evitare di entrare in conflitto con la serie di Rai 1, 'Imma Tataranni'. In ...

Questo nuovo aspirapolvere wireless di Xiaomi costa appena 130 euro : Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi dell'aspirapolvere wireless portatile Mijia 1C con aspirazione 120AW. Ecco le sue feature

ASUS ROG Phone 2 migliora molto con Questo nuovo aggiornamento : ASUS permette di lanciare qualunque app con AirTrigger 2, di creare macro personalizzate e di cambiare dispositivo Bluetooth durante le chiamate col nuovo aggiornamento di ROG Phone 2.