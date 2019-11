Qualche consiglio per i runner da una stella della maratona

Fonte : wired

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Quella olimpica è la più affascinante, ma sono tante le maratone amate dagli appassionati di corsa: il pensiero va subito a quelle storiche di New York e Boston, ma ci sono anche tante competizioni nella nostra cara vecchia Italia, come ad esempio Run Rome The Marathon (non deve essere male tagliare il traguardo ai Fori Imperiali, con la pioggia a rendere tutto più epico). In questo video, l’atleta statunitense Desiree Nicole Linden – vincitricefemminile di Boston nel 2018 – risponde alle domande degli appassionati di corsa sulla lunga (e mezza) distanza. Sono tutti buoni consigli anche per iche partecipano alle gare per diletto, senza grandi aspettative di fama e vittorie. Praticare corsa sulle lunghe distanze richiede routine ben calibrate, anzitutto, spiega Linden, a cui un utente chiede come si idrata durante i lunghi allenamenti. Risposta: ...

