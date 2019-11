Problemi con la portabilità di un numero in Iliad? Ecco come risolvere

Infortunio Immobile - Problemi per l’attaccante della Lazio : le condizioni : Infortunio Immobile – Lo staff medico della Lazio chiama l’allarme. Qualche problema fisico per Ciro Immobile, che non è rientrato a Formello al meglio delle condizioni dopo il ritiro con la Nazionale Italiana. L’attaccante biancoceleste, capocannoniere della Serie A, si sottoporrà oggi ad alcuni esami clinici per capire l’entità di una contusione alla caviglia rimediata nel match di Palermo contro l’Armenia. ...

Almeno 5 Problemi risolti con iOS 13.2.3 e prestazioni migliorate per gli iPhone : Da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione un nuovo aggiornamento ufficiale concepito da Apple, se pensiamo che la mela morsicata abbia dato il via al rollout per iOS 13.2.3 e per iPadOS 13.2.3, rispettivamente per iPhone ed iPad. Dopo le notizie portate alla vostra attenzione un paio di settimane fa su iOS 13.2.2, dunque, tocca fare uno step in più. Soprattutto per capire in quale direzione stia andando la risoluzione dei bug per il ...

Conto corrente senza soldi sul saldo : rischi e come evitare i Problemi : Conto corrente senza soldi sul saldo: rischi e come evitare i problemi Il titolare di un Conto corrente cerca sempre di tenere poca liquidità sullo stesso. Il suo stipendio non è altissimo e ogni mese ci sono delle spese da sostenere: dai beni primari alle bollette, che magari sono domiciliate. E basta qualche spesa inaspettata per finire tutti i soldi sul Conto corrente e trovarsi in rosso. Un C/C in negativo può non essere un problema se ...

Huawei P40 potrebbe essere lanciato globalmente - nonostante i Problemi con i servizi Google : Huawei sembra intenzionata a procedere con un lancio globale di Huawei P40, nonostante il ban degli USA e le difficoltà a sostituire i servizi Google. L'articolo Huawei P40 potrebbe essere lanciato globalmente, nonostante i problemi con i servizi Google proviene da TuttoAndroid.

Alcuni Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno Problemi con l’OIS e il display : Sono parecchi i casi di possessori di Google Pixel 4 XL che lamentano una tinta verdastra dello schermo, che fortunatamente sembra legata a un problema software. L'articolo Alcuni Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno problemi con l’OIS e il display proviene da TuttoAndroid.

Ariana Grande : a rischio i prossimi concerti per Problemi di salute - ecco cosa sta succedendo : #GetWellSoonAriana The post Ariana Grande: a rischio i prossimi concerti per problemi di salute, ecco cosa sta succedendo appeared first on News Mtv Italia.

Segnalati alcuni Problemi con l'Xbox Elite Controller Series 2 : La serie di Controller Xbox Elite, nonostante il prezzo piuttosto elevato, ha avuto la sua giusta fetta di fan. Quindi, quando la serie 2 è stata annunciata per $ 180, sembrava sarebbe stata un successo per Microsoft. Sfortunatamente, alcuni consumatori hanno segnalato problemi con il Controller come pulsanti che non rispondono o connettività scadente.Windows Central ha riscontrato dei problemi e un membro dello staff li ha ritrovati su ben due ...

Problemi per l’app Banca Intesa Sanpaolo con Huawei P8 Lite e non solo : una prima soluzione : Da un po' di giorni a questa parta si registrano Problemi per l'app Banca Intesa Sanpaolo per un numero ragguardevole di clienti dell'istituto finanziario. Non si tratta di un disservizio diffuso alla totalità dell'utenza ma che riguarda nello specifico i possessori di un smartphone Huawei datato come il P8 Lite nella sua versione del 2017. Cerchiamo di capire quale sia la tipologia di bug riscontrata e pure quale possa essere una ...

“Abbiamo Problemi di intimità”. Michelle Hunziker - la confessione su Tomaso Trussardi : cosa è successo : Michelle Hunziker, a casa sua, ha un problema! Una bazzecola, si fa per dire... come tutti sappiamo e come hanno più volte riportato i diretti interessati, l’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi va a gonfie vele come se fosse il primo giorno. La showgirl e l’imprenditore della moda, però, hanno un piccolo problema di intimità. No, non vi allarmate: come scrive la stessa showgirl di origini svizzere, infatti, anche un semplice bacio ...

Quanti Problemi negli USA per Google con Android e il suo motore di ricerca : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato che presto metterà la parola fine alla controversia tra Google e Oracle. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Quanti problemi negli USA per Google con Android e il suo motore di ricerca proviene da TuttoAndroid.

Seri Problemi sui Samsung Galaxy A50 per il riconoscimento impronte - cosa fare : Non sono pochi i possessori del Samsung Galaxy A50 testimoni di gravissime anomalie per il loro device, in particolare per la funzione di riconoscimento delle impronte. A seguito di recenti aggiornamenti, la feature presenta errori di diverso tipo fino a non essere pure più attiva. Il Samsung Galaxy A50 he ricevuto nelle ultime settimane due pacchetti di update siglati come A505FNXXS3ASK9 e A505FDDS3ASK8. Tutti e due, come riportato nel ...

Ritorna errore 500 con Poste Italiane : Problemi PostePay anche oggi 15 novembre con login : Tornano attuali oggi 15 novembre alcune anomalie con Poste Italiane, soprattutto per quanto concerne la questione dei problemi PostePay riscontrati dagli utenti a partire dalle 10 di questo venerdì. Un po' come avvenuto qualche mese fa, come vi abbiamo riportato prontamente con un articolo specifico, diversi clienti stanno riscontrano il tanto temuto "errore 500". Quello che a conti fatti consente di accedere al sito e di effettuare il login, ...

MotoGp - subito Problemi per la Ducati : la Desmo di Pirro va a fuoco con lui ancora in sella [FOTO] : Durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Valencia, la Ducati di Pirro ha preso fuoco quando il pilota era ancora in sella Attimi di apprensione per Michele Pirro durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Valencia, la Ducati del pilota italiano infatti ha preso fuoco durante un giro lanciato, obbligandolo a saltare giù immediatamente per evitare guai ben peggiori. Il principio di incendio infatti è avvenuto ...

Pagamenti elettronici : ecco i Problemi che non vengono considerati nella lotta al contante : Le politiche di incentivi ai Pagamenti elettronici, contenuti nel piano anti-evasione del governo, non tengono sempre conto di alcuni aspetti problematici, come la questione delle commissioni imposte dalle banche e quella della privacy dei cittadini. Sui Pagamenti telematici manca infatti uno schema standardizzato dei prelievi bancari sui Pos, così come una giusta trasparenza rispetto all'accumulo dei dati personali dei contribuenti.Continua a ...