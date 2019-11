Prescrizione | il muro del Pd per salvare politici e colletti bianchi La minaccia a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Nessuno vuole chiamarla, meno ancora accettano la parola ricatto. Tutti, a parole, sperano di trovare un punto d’incontro. Ma il senso di quello che emerge dall’ultimo vertice sulla giustizia sembra essere proprio quello: se Pd e Movimento 5 stelle non si metteranno d’accordo sulla riforma del processo penale, i dem potrebbero pure votare la proposta di Enrico Costa. Cioè il ddl presentato in commissione Giustizia dal parlamentare di Forza Italia, ex ministro del governo di Matteo Renzi, che chiede la cancellazione totale della riforma sulla. Una vera e propria mina sul percorso dell’esecutivo. Sarebbero salvi dunqueche grazie allasi sono spesso salvati dai processi. L’elenco è sterminato: si va da Giulio Andreotti a Silvio Berlusconi, da Massimo D’Alema a Carlo De Benedetti, da Paolo ...

