Ponte Genova | gru si inclina nel cantiere | 3 operai feriti

Genova - si ribalta gru nel cantiere del nuovo Ponte : tre operai feriti : Era da poco stata ultimata la posa del terzo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera quando una grossa gru si è inclinata e ribaltata su un fianco ferendo tre operai: nessuno di loro ha riportato gravi contusioni e sono stati tutti medicati. Si tratta del primo incidente, dall’inizio dei lavori, all’interno del cantiere del nuovo ponte.Continua a leggere

Ponte Genova - si inclina gru nel cantiere : contusi 3 operai : Stamani una gru si è inclinata all'interno del cantiere di ricostruzione del nuovo viadotto Polcevera e tre persone sono rimaste leggermente contuse e subito sottoposte alle cure mediche del caso. Sono in corso accertamenti su quanto accaduto. Gli operai sono al lavoro per rimettere in sicurezza l'area. La gru, abbattendosi, si è posata su uno degli impalcati che si trova a terra per le operazioni di assemblaggio. Lo ha reso noto la struttura ...

Ponte Genova : prime pile del nuovo viadotto anche nel cantiere di levante : anche nel cantiere lato levante iniziano ad alzarsi le pile del nuovo Ponte di Genova, dalla 10 alla 18: sosterranno le campate da questo lato del nuovo viadotto. Lo rende noto la struttura commissariale per la realizzazione della nuova infrastruttura che sostituirà il Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018. “Continua senza sosta il lavoro nel cantiere del nuovo Ponte di Genova – ha commentato su Facebook il governatore ligure, ...

Genova - Capodanno in Piazza De Ferrari con Giusy Ferreri - Gabry Ponte e Boomdabash : Il Capodanno 2020 in Piazza a Genova sarà all'insegna di grande musica. Per celebrare l'entrata nel nuovo decennio l'amministrazione comunale genovese ha ideato un programma di festeggiamenti che saranno spalmati nell'arco di tre giorni, da domenica 29 a martedì 31 dicembre. Dalla domenica dopo Natale al giorno dell'Ultimo dell'Anno il capoluogo ligure si animerà con concerti musicali, spettacoli e appuntamenti vari....Continua a leggere

Genova : il nuovo Ponte prende forma : Il nuovo ponte di Genova continua a prendere forma e inizia ad assumere la somiglianza della chiglia di una nave: sono in corso lavori in quota. Oggi sono iniziate le operazioni per il sollevamento dei carter laterali dell’impalcato, parti del ponte che ne caratterizzano la forma. Nei giorni scorsi il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci aveva detto che non ci sono ritardi sui tempi di realizzazione del viadotto, ...

A che punto siamo col nuovo Ponte di Genova : Il primo pezzo orizzontale è stato posato tre giorni fa, e la struttura dovrebbe essere completata entro aprile 2020: intanto si lavora 24 ore al giorno

Genova - svelato il progetto di Boeri sul luogo del crollo del Ponte Morandi. L’architetto : “Un parco attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...

Ponte Morandi - a Genova un videogioco sulla ricostruzione : scoppia la polemica : Il videogame è stato installato all'InfoPoint del Porto Antico, e i visitatori possono cimentarsi da un monitor con la ricostruzione della struttura, manovrando gru e gestendo il lavoro delle ditte. Il gruppo consiliare Chiamami Genova: "E' una mancanza di rispetto nei confronti di chi in questa strage, causata da un sistema in cui si è privilegiato il profitto alla tutela delle persone, ha perso la vita".Continua a leggere

Genova - al via la ricostruzione del nuovo Ponte : Questa mattina alle 10.10 due enormi gru, già utilizzate per lo smontaggio del ponte Morandi a Genova hanno sollevato a circa 50 metri di altezza.

Genova - il nuovo Ponte a confronto con il Morandi : Varato a Genova il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera. Al suo posto, Salini - Impregilo con Fincantieri e Italfer realizzerà una struttura di 1067 metri composta da 18 pile ellittiche. Su questa poggerà un impalcato in acciaio e calcestruzzo che ricorderà la carena di una nave. AI lati della sede stradale 43 lampioni in onore delle vittime del crollo. Nel video il confronto in motion graphic tra la vecchia e la nuova struttura. ...

Ponte Genova - Renzo Piano : "L'orgoglio di fare una cosa grande vince su tutto" : "Un cantiere è sempre un lavoro collettivo fantastico dove si celebra l'orgoglio di costruire. L'orgoglio di fare insieme una cosa grande vince su tutto, anche sulla paura e sulle divisioni ". Lo sottolinea Renzo Piano che ha realizzato il progetto del nuovo Ponte sul fiume Polcevera. (Lapresse) Redazione ?

Ponte di Genova - al via il varo del nuovo impalcato : Il nuovo Ponte di Genova inizia a prendere forma, come la nave più importante che la città stesse aspettando dai suoi cantieri. Dopo la tragedia del 14 agosto dello scorso anno, dopo le angosce e le polemiche, oltre i sospetti sulla manutenzione del vecchio Ponte Morandi, la prima campata di 50 metri del nuovo Ponte vede oggi l’inizio del posizionamento. Sollevata da gru mobili, è la prima di 15 campate da 50 metri oltre ad altre 3 campate da ...

Ponte Genova - posato primo impalcato. A 414 giorni dal crollo - nasce il nuovo viadotto : A 414 giorni dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha collassato provocando 43 vittime, nasce oggi il nuovo viadotto sul Polcevera. Alle 11:17 e' stato posato il primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d'altezza. Alla cerimonia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Genova ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero", ha detto. "Genova è il simbolo della volontà di rinascita - ha aggiunto ...