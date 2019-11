Piumini uomo | moda autunno-inverno 2019-2020

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Che caratteristiche hanno ipesanti più di tendenza questa stagione? Per stare al caldo nei giorni più freddi, in città o in montagna, bisogna puntare su costruzioni e tessuti high-tech. I brand specializzati nell'abbigliamento outdoor sono decisamente i migliori e le loro proposte riescono a mettere tutti d;accordo. I loro capi, oltre che esteticamente belli e di tendenza, offrono una straordinaria leggerezza, sono confortevoli e regalano il tepore necessario per affrontare al meglio l. La tendenza è quella ‘over; - i volumi eccessivi dettano legge - e anche le maxi lunghezze vanno alla grande. Il piumino di Herno per esempio, così come quello di Moorer, permette di tenere al caldo anche parte delle gambe grazie a tessuti e lavorazioni innovative e allo stesso tempo assicura massima libertà nei ...

OK_Sconto : Felpa Nebulus da uomo disponibile in 4 modelli, vari colori e taglie, fra le offerte giacche uomo, piumini e cappot… - OK_Sconto : Piumino trapuntato 100 grammi Twig Concept Milano disponibile in 3 colori e varie taglie, fra le offerte giacche uo… - OK_Sconto : Cappotto classico da uomo disponibile in 3 colori e varie taglie, fra le offerte giacche uomo, piumini e cappotti.… -