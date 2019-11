Philadelphia | l’acido bempedoico riduce il colesterolo-LDL anche nei diabetici

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) L'acido, un inibitore orale dell'ATP citrato liasi (ACL), in aggiunta a terapie ipolipemizzanti come le statine,fino al 25% i livelli diin pazienti, senza effetti sulla glicemia ed effetti secondari a livello muscolare. Il prodotto è in attesa di approvazione da parte di EMA ed FDA. Una nuova classe di ipocolesterolemizzanti Con l’aggettivo “ipocolesterolemizzante” si definisce qualsiasi trattamento, farmacologico e non, in grado di ridurre i livelli plasmatici di. Importante è tuttavia sapere che l’80% delcircolante viene prodotto all'interno del nostro organismo. Mentre, il restante 20% viene assimilato con la dieta, ed è su questa quota che agiscono vari prodotti come fibre e steroli vegetali, che interferiscono sull'assorbimento intestinale del. La prima classe di farmaci sviluppata per abbassare la ...