 Perché magistratura e Guardia di Finanza indagano su ArcelorMittal 

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Nella vicenda ex Ilva entrano in azione finanzieri e magistrati. In attesa degli esiti del prossimo tavolo tra ArcelorMittal Italia e sindacati, fissato venerdì, e del previsto incontro tra i vertici dell'azienda e il presidente del Consiglio, sempre il 22 novembre, l'attenzione è per le mosse didie tribunali. I militari delle Fiamme Gialle sono entrati nella mattinata di ieri negli uffici della direzione a Taranto, per acquisire atti e documenti nell'ambito della inchiesta avviata dalla Procura di Taranto dopo l'esposto denuncia presentato sabato dai commissari straordinari Ilva, in cui si evidenziano da parte di ArcelorMittal comportamenti lesivi dell'economia nazionale, sottrazione di materie prime e possibile danno agli impianti. La Procura ha aperto un fascicolo di inchiesta ponendo a base come ipotesi di reato l'articolo 499 del Codice ...

davidealgebris : Con Di Maio , Lezzi , Emiliano + Magistratura che vuole fare Politica Industriale sono certo Italia che li appoggia… - davidealgebris : Spegnere 1.5% del PIL con Ilva, ovviamente costera miliardi ai contribuenti. Poi vorrei capire come paghiamo visto… - davidealgebris : Il prezzo del disatro Ilva sara’ pagato dai giovani. Non vedo perche’ un impresa o investitore guardera’ mai Italia… -