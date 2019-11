Per i francesi la prossima crisi industriale sarà quella di Alfa Romeo

Vissani Perde una stella Michellin - una furia contro i francesi : "Ci devono pulire il cesso" : La celebre guida enogastronomica ha tolto una delle due stelle assegnate a 'Casa Vissani', ristorante dello chef

Brexit : vi spiego Perché a Dublino abbiamo conquistato più banche inglesi di tedeschi o francesi : La capitale irlandese ha vinto la sfida con Francoforte e Parigi per attrarre società finanziarie di vario tipo in fuga da Londra. Ecco come ci è riuscita in quest'intervista esclusiva a Kieran Donoghue, l’uomo che dal 2004 ha pilotato il boom dell’Isola di Smeraldo come hub finanziario

Fca-Psa - nella “fusione alla pari” i francesi fanno la parte del leone. Per la Exor degli Agnelli in arrivo un dividendo da 1 - 6 miliardi : E’ stata annunciata come una fusione alla pari. Ma nella realtà sono i francesi a fare la parte del leone nelle nozze fra Fca e Psa. Sventato il tentato blitz del Lingotto su Renault, Parigi ha pensato bene di trasformarsi da preda in predatore con l’obiettivo di “mettere in sicurezza” il futuro di Peugeot di cui lo Stato è socio con quasi il 13 per cento. Non a caso, la struttura di comando della casa automobilistica che nascerà ...

Fca-Psa - l’esPerto : “Inevitabili tagli a impianti e occupazione. Ma i francesi portano a casa presenza in Usa e Fiat il motore elettrico” : La fusione tra Fiat Chrysler e Psa creerà “sovraccapacità e sovrapposizioni di marchi e attività”. Per cui “è inevitabile che ci saranno tagli agli impianti e all’occupazione nel medio e nel lungo termine”. E’ la previsione di Giuseppe Berta, professore di Storia contemporanea all’Università Bocconi di Milano, storico dell’industria e tra i maggiori esperti delle strategie del gruppo Fca. “Nell’azionariato di Psa ...

L’uomo arrestato Perché sospettato di aver ucciso la moglie e i quattro figli a Nantes nel 2011 non è la Persona che stava cercando la polizia - secondo i giornali francesi : I giornali francesi scrivono, citando fonti di polizia, che l’uomo arrestato venerdì in Scozia perché sospettato di essere Xavier Dupont, l’uomo che uccise la moglie e i quattro figli nella città francese di Nantes nel 2011, non è davvero lui. L’identità