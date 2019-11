Pd Municipio VI | sezioni attaccate da gruppo neofascista

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – “‘Questo quando governava il male assoluto – Autarchia dell’acciaio’, contornato da un volantino richiamante lo stile del Ventennio fascista. Questo e’ il volantino che e’ apparso oggi sulle porte e sulle bacheche delle sedi del Partito democratico delVI, volantini per cui la segreteria municipale e la comunita’ del Partito democratico vogliono esprimere il loro sbigottimento”. Cosi’ una nota del Pd delVI di Roma. “Sono solo due le ragioni che possono avere spinto Azione frontale ad attaccare alle nostre sedi queste locandine- continua il comunicato- La prima possibile e’ il tentativo di un eventuale minaccia. Riguardo quest’ipotesi non vogliamo spendere troppe parole, ci basta dire che per spaventare o intimidire la comunita’ dei democratici delVI ci vuole ...

