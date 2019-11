Parigi | studentessa napoletana della Sorbona muore dopo essere precipitata dal balcone

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Quella che arriva daè una storia davvero molto triste. Secondo quanto riferiscono i maggiori media locali e nazionali, una giovanedi 20 anni, Niva Congedo, è decedutadaldel suo appartamento situato al decimo piano di uno stabile del Boulverd Jourdan. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 13:30 di lunedì 18 novembre. Le causecaduta non sono ancora state chiarite con precisione, ma sembrerebbe che non si tratti di un gesto volontario, anche se gli agentiGendarmerie francese stanno indagando per fare piena chiarezza sull'episodio. Una brillanteLa Congedo era al terzo annofacoltà di Diritto italo-francese e studiava nella prestigiosa Università, una delle più antiche d'Europa. Lunedì sembrava una giornata come tutte le altre quando all'improvviso è giunta la notizia...

repubblica : Parigi, studentessa napoletana della Sorbona cade dal decimo piano e muore [aggiornamento delle 23:02] - carlaruocco1 : Apprendo di una terribile tragedia avvenuta a #Parigi, dove una giovane studentessa napoletana poco più che ventenn… - Corriere : Studentessa napoletana ventenne muore cadendo dal decimo piano -