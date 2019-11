Papa in Asia, arrivato in Thailandia

Francesco èa Bangkok,capitale della,prima tappa del suo 32mo viaggio apostolico che lo porterà anche in Giappone. Il pontefice è stato accolto in aeroporto da un membro del Consiglio della corona, sei autorità del Paese,dal nunzio apostolico,dai vescovi del Paese,da 11 bambini in abito tradizionale e dalla guardia d'onore.Poi il trasferimento in nunziatura apostolica. Gli incontri veri e propri e i primi discorsi cominceranno domani. Nellabuddista, i cattolici sono il 2%.(Di mercoledì 20 novembre 2019)