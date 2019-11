Paola Caruso sarà a Domenica Live dopo l' addio a Moreno Merlo | «È una persona orrenda»

“Mi ha detto delle cose terribili…”. Rottura Paola Caruso e Moreno - la rivelazione di Barbara D’Urso è da brividi : La love story tra Paola Caruso ed il suo fidanzato Moreno è ufficialmente naufragata nei giorni scorsi, come confermato dalla stessa ragazza a ‘Novella 2000’: “Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto. Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei (Veronica Graf n.d.r), ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di ...

Paola Caruso e Moreno - Barbara d’Urso : “Mi ha raccontato alcuni episodi” : Paola Caruso e Moreno, dietro alla rottura ragioni gravi? Parla Barbara d’Urso: “Lei mi ha raccontato alcuni di questi episodi…” Si fa sempre più pesante l’aria attorno a Paola Caruso e Moreno Merlo. L’ex Bonas di Avanti un Altro, pochi giorni fa, ha confermato di aver rotto con il giovane, ma quel che ha fatto […] L'articolo Paola Caruso e Moreno, Barbara d’Urso: “Mi ha raccontato alcuni ...

Paola Caruso conferma la rottura con Moreno Merlo : "Accadute cose molto gravi - sono scioccata" : L'amore era sbocciato lo scorso luglio e la showgirl, diventata mamma da pochi mesi, ha creduto potesse essere davvero la...

Paola Caruso - addio a Moreno Merlo : «L'ho lasciato io per motivi gravi - ora non sto bene» : Dopo le prime indiscrezioni, la conferma ufficiale: tra Paola Caruso e Moreno Merlo l'amore è già finito. L'ex 'bonas' di Avanti un altro, che aveva ritrovato il sorriso...

Paola Caruso ecco perchè è finita con Moreno Merlo : A “Domenica live” Paola Caruso ha parlato della fine della storia d’amore con il suo ex fidanzato Moreno Merlo, durante l’intervista ecco cosa ha detto la showgirl: “Io e Moreno ci siamo lasciati. Sono scioccata per quello che mi è successo. Sono successe cose molto gravi che hanno portato alla rottura, che non si può più riparare. Le donne innamorate, a volte anche se abbiamo dei dubbi, sorvolano perché siamo donne. Ho tanto ...

Paola Caruso con Moreno Merlo sono successe cose molto gravi : Paola Caruso si è sfogata a “Domenica Live” per la fine della storia d’amore con il suo ex fidanzato Moreno Merlo, durante l’intervista ecco cosa ha detto la showgirl: “Io e Moreno ci siamo lasciati. sono scioccata per quello che mi è successo. sono successe cose molto gravi che hanno portato alla rottura, che non si può più riparare. Le donne innamorate, a volte anche se abbiamo dei dubbi, sorvolano perché siamo donne. Ho tanto dolore ...

Paola Caruso e la rottura con Moreno Merlo : ‘Sono successe cose molto gravi’ : Un’altra delusione amorosa per Paola Caruso. Dopo essere stata abbandonata incinta da Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino, la ex Bonas di Avanti un altro si trova nuovamente sola perché – come conferma lei stessa – la storia con Moreno Merlo è davvero arrivata al capolinea. Paola Caruso parla della rottura con Moreno Merlo Con un videomessaggio registrato per Domenica Live Paola spiega come si sente e che cosa è ...

“Una persona orrenda”. Paola Caruso choc : la confessione dell’ex Bonas è da brividi : La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita. I due hanno iniziato a frequentarsi nel mese di luglio e l’ex Bonas di Avanti un altro, dopo la travagliata relazione con Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino, sembrava aver ritrovato il sorriso. Ma di una presunta crisi tra Paola Caruso e Moreno Merlo si mormorava già da alcuni mesi. I primi indizi erano arrivati direttamente dai social network, quando entrambi si sono ...

Paola Caruso contro Moreno Merlo : "Successe cose molto gravi - persona orrenda" (video) : A 'Domenica Live' di oggi, 17 novembre 2019, è andato in onda il duro sfogo di Paola Caruso. L'ex 'Bonas' di 'Avanti un altro' è piuttosto arrabbiata e amareggiata con l'ex fidanzato Moreno Merlo che, a pochi giorni dalla rottura, è stato avvistato con un'ex concorrente di qualche edizione fa del 'Grande Fratello'.prosegui la letturaPaola Caruso contro Moreno Merlo: "Successe cose molto gravi, persona orrenda" (video) pubblicato su ...

Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati/ "I motivi sono gravi" - Domenica Live - : Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati: l'ex Bonas spiega di aver preso lei la decisione 'i motivi sono gravi', saranno resi noti a Domenica Live?

Paola Caruso - silenzio rotto su Moreno : “L’ho lasciato io - ragioni gravi” : Paola Caruso rompe il silenzio su Moreno: “L’ho lasciato io, ragioni gravi… Non sto bene” Paola Caruso conferma la rottura con Moreno Merlo. La showgirl ha rotto il silenzio, confessandosi a Novella 2000. Un’intervista in cui ha fatto emergere dei dettagli sorprendenti e spigolosi. Innanzi tutto Paola ha spiegato che non è stato lui a […] L'articolo Paola Caruso, silenzio rotto su Moreno: “L’ho ...

Paola Caruso rompe il silenzio : “Ho lasciato Moreno per motivi gravi!” : Paola Caruso rompe il silenzio su Moreno Merlo e svela perchè è finita Chiusa definitivamente la relazione con Francesco Caserta da cui ha avuto il figlio Michelino, Paola Caruso ha cercato di voltare pagina buttandosi in una nuova storia. Moreno Merlo e Paola Caruso si sono lasciati, o meglio è stata la showgirl ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi a lasciare lui, come dichiarato a Novella 2000: “Purtroppo dietro ci sono ragioni ...

Paola Caruso senza pace : Moreno Merlo l’ha lasciata per Veronica Graf? : Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati. Lui l’ha dimenticata con Veronica Graf La showgirl Paola Caruso non è molto fortunata in amore. Dopo essere stata abbandonata da Francesco Caserta quando ha scoperto di essere incinta, sembrava aver ritrovato un po’ di serenità con Moreno Merlo, ma ora tra i due le cose non starebbero andando per il meglio. I due hanno smesso di seguirsi sui social e le voci di crisi sono state confermate ...

Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati/ Lui beccato con l'ex Veronica Graf! : Tra Paola Caruso e Moreno Merlo sarebbe davvero finita. Lui è stato beccato insieme all'ex Veronica Graf, nota per aver partecipato al Grande Fratello