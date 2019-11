Pallavolo – CEV Champions League | Igor Gorgonzola rullo compressore | Khimik asfaltato 3-0

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) Laasfalta il, imponendosi 3-0 dopo un’ora di gioco. Tris italiano nella prima giornata di CEVAutentica prova di forza dell’Novara nella 1^ giornata della fase a gironi della CEVVolley 2020. Al Pala, le Campionesse d’Europa in carica abbattono in poco più di un’ora di gioco l’ostacoloYuzhny, imponendosi per 3-0 con parziali assai eloquenti (25-17, 25-10, 25-7). Le azzurre di Massimo Barbolini, in formazione tipo – con Di Iulio in banda a sostituire l’infortunata Courtney – conducono dall’inizio alla fine con disarmante facilità, ripartendo a piena velocità dopo il ko di Supercoppa Italiana e conquistando immediatamente la vetta della Pool C. Nel prossimo turno, Chirichella e compagne affronteranno la trasferta tedesca, ospiti ...

zazoomblog : Pallavolo – CEV Champions League 2020: esordio col botto per la Savino Del Bene Scandicci grande successo in Turchi… - SDBVolley : ??TUTTI A SIENA?? ????LA GRANDE PALLAVOLO DELLA CEV Champions League Volley TORNA IN TOSCANA ??TICKETS AVALAIBLE SU… - Volleyball_it : Mosna Presidente: Planning, soluzione già trovata. Il dialogo verso chi non vuol sentire (FIVB-CEV) non serve. A1 d… -