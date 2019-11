Pallavolo – CEV Champions League 2020 | esordio col botto per la Savino Del Bene

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019) ProdezzaDelScandicci in Turchia nella prima giornata della fase a gironi, il VakifBank si arrende al tie-breakcon fuochi d’artificio per laDelScandicci, che nella 1^ giornata della fase a gironi della CEVVolleyconquista una fantastica vittoria in Turchia, in casa del VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, tra le squadre più blasonate dell’ultimo decennio. Le ragazze di Marco Mencarelli, pur attraversando un lungo momento di difficoltà tra secondo e terzo parziale, ottengono un successo tanto prestigioso quanto meritato, ponendo già un pesante tassello in ottica qualificazione. Certamente il VakifBank non disputa la propria migliore partita – 18 errori diretti in attacco e 14 al servizio – ma le toscane sanno approfittarne con i muri di Stevanovic e Kakolewska e le sberle di Bricio. Funziona ...

