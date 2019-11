Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019): Prossime partiteper Ancelotti. Nel 2012 ricevetti una telefonata da De Laurentiis… A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo, giornalista, per parlare della situazione attuale del Napoli, delle prossime due partite della squadra azzurra contro Milan eper il destino di Ancelotti e su altro Queste le sua parole: SU ANCELOTTI Ancelotti in discussione? Sì, sono convinto che le prossime due partite – Milan e– saranno. Duka fa una giusta osservazione: un presidente non cambia i singoli, ma l’allenatore. In questo momento, De Laurentiis è ancora molto arrabbiato e ferito dall’ammutinamento, sta pensando a come fare per avere giustizia. Qualcosa accadrà, sicuramente, non so se sarà però la sostituzione dell’allenatore. Dipende da un ...

cn1926it : #Padovan: “#Milan e #Liverpool decisive per #Ancelotti, #DeLaurentiis ancora arrabbiato e ferito” - angsem79 : Secondo me Padovan si è segato al gol del pareggio del milan women. #MilanJuve - Baldo20012010 : RT @Giusepp08128197: Padovan con il sorrisino per il pareggio del Milan women all'ultimo minuto ma si vero cugliuni ?? -