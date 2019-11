Padova | danni | molestie ed autoerotismo in panificio | preso magrebino

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Federico Garau Lo spettacolo dello straniero è iniziato alle 9 del mattino, ma nonostante l'ora il 29enne era già completamente ubriaco. Il suo permesso di soggiorno sarà revocato Ubriaco fradicio, ha dato spettacolo per le vie del problematico quartiere dell'Arcella di, molestando chiunque gli capitasse a tiro e creando parecchio scompiglio prima di venire infine fermato dalle forze dell'ordine. Il responsabile è un tunisino di 29 anni, fino ad ora incensurato ed in possesso di regolare permesso di soggiorno, protagonista di una serie di episodi che si sono susseguiti a partire dalle 9 del mattino dello scorso lunedì 18 novembre. Barcollando, perchè già in preda ai fumi dell'alcol nonostante l'ora, il nordafricano ha iniziato a girare nelle vicinanze di un istituto di credito, fino a che non ha determinato il suo obiettivo: devastare il bancomat installato ...

