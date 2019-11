Omicidio Cerciello | Finnegan intercettato dichiara | ' I militari mostrarono il tesserino'

Omicidio Cerciello Rega - l'americano intercettato : "I carabinieri mostrarono il tesserino" : Lee Elder sulla notte in cui fu accoltellato Cerciello Rega : “Ho visto due sbirri”. Ne parla col padre e un amico avvocato dopo il fermo. È la frase che lo incastra

Omicidio Mario Cerciello Rega - chiesto il giudizio immediato per i due americani : I due studenti americani accusati dell' Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega potrebbero ben presto essere giudicati dalla giustizia italiana. Infatti la Procura di Roma ha terminato le indagini ed ha chiesto il giudizio immediato per i due americani , che dal 27 luglio sono detenuti a Regi

La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i due statunitensi accusati dell’Omicidio di Mario Cerciello Rega : La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato nel processo nei confronti di Finningan Lee Elder e Christian Gabriel Natale-Hjort, i due cittadini statunitensi accusati di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuta il 26