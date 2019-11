OLTRE LA SOGLIA | anticipazioni terza puntata di mercoledì 20 novembre

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 20 novembre 2019)202019, in prima serata su Canale 5, va in onda ladella fictionla, che vede protagonista Gabriella Pession. Eccoe trame del terzo episodio: Tosca (Gabriella Pession) si occupa di Anna (Maria Mosca), che riferisce la cura precisa per una malattia psichiatrica che pensa di avere. La donna dice di essere in cura presso una clinica, ma nessuno sembra averne denunciato la scomparsa… In tutto questo, la vita privata di Tosca è sempre più complicata, tra Di Muro (Giorgio Marchesi) che non si allontana da lei e un altro uomo che la sta cercando. Tommaso (Gabriele Fiore), di 16 anni, inizia a rifiutare il cibo e a trattare male lo staff del reparto. Il ragazzo sembra volersi togliere la vita ma Tosca avverte i segnali di una patologia molto particolare. Un evento imprevedibile potrebbe anche mettere in pericolo la vita di ...

