Oltre la Soglia | anticipazioni quarta puntata di mercoledì 27 novembre 2019

Oltre la soglia/ Anticipazioni 20 novembre : caso insolito per Tosca : Oltre la soglia, Anticipazioni puntata di oggi, 20 novembre: Tosca è guardata a vista da un uomo. Di chi si tratta? Di Muro cerca di riconquistarla ma...

Oltre la soglia - trama 4^ puntata mercoledì 27/11 : Barbara vicina ad Alessandro : Oltre la soglia sta riscuotendo un discreto successo in termini di ascolti sul canale del Biscione. La serie tv con protagonista Gabriella Pession affronta il difficile mondo delle malattie psichiatriche dei più giovani. La trama della 4^ puntata, trasmessa il 27 novembre dalle ore 21:20 su Canale 5, rivela che Tosca Navarro dovrà occuparsi di Diego e Adila, i due nuovi pazienti dell'ospedale in cui lavora. Barbara Cappello, invece, si ...

Oltre la soglia - anticipazioni prossima puntata del 27 novembre : anticipazioni Oltre la soglia, quarta puntata: due casi per Gabriella Pession La quarta puntata di Oltre la soglia vedrà Gabriella Pession alle prese con due nuovi casi: quello di Diego e Adila. Il prossimo appuntamento con la fiction in sei episodi di Canale5 andrà in onda mercoledì 27 novembre alle 21.25. Le vicende sentimentali complicate della neuropsichiatra Tosca Navarro di Oltre la soglia si intrecceranno alle storie di adolescenti ...

Oltre LA SOGLIA/ Anticipazioni 20 novembre : doppio imprevisto per Tosca : OLTRE la SOGLIA, Anticipazioni puntata di oggi, 20 novembre: Tosca è guardata a vista da un uomo. Di chi si tratta? Di Muro cerca di riconquistarla ma...

Oltre la soglia - Quarta Puntata : Barbara e il Marito in Crisi! : Oltre la soglia, trama Quarta Puntata: la dottoressa Barbara Capello inizia a provare dei sentimenti nei confronti di Agosti, e per tale ragione si allontana molto da suo Marito. Intanto Tosca è presa dai casi di Diego ed Adila… Oltre la soglia è arrivata alla Quarta Puntata e la fiction incentrata sui ragazzi e sui disturbi mentali continua a riscuotere successo. Le storie di Tosca sono molto appassionanti ed originali, ed anche nel ...

Oltre la soglia/ Anticipazioni 20 novembre : la 'teoria' di Piergiorgio Di Muro : Oltre la soglia, Anticipazioni puntata di oggi, 20 novembre: Tosca è guardata a vista da un uomo. Di chi si tratta? Di Muro cerca di riconquistarla ma...

Oltre la soglia - spoiler del 27 novembre : Diego e Adila hanno bisogno dell’aiuto di Tosca : Nonostante gli ascolti non siano ottimi, sulla rete ammiraglia Mediaset continua ad andare in onda la nuova serie televisiva Oltre la soglia, diretta da Monica Vallo e Riccardo Mosca, e che vede protagonisti i due attori Gabriella Pession e Giorgio Marchesi. Nel quarto episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 27 novembre 2019 salvo variazioni di palinsesto, Tosca Navarro ancora una volta farà il possibile per aiutare i giovani affetti da ...

Oltre la Soglia su Canale5 spinge Tosca e Di Muro di nuovo insieme : ma per quanto? Trama 20 novembre : Torna l'appuntamento con Oltre la Soglia su Canale5. Stasera, mercoledì 20 novembre, la rete manderà in onda la terza puntata della serie con Gabriella Pession nei panni di Tosca Navarro, una psichiatra fuori dal comune e primario di un reparto all'avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. Nella prima puntata abbiamo conosciuto Dora e Jacopo, nella seconda i giovani pazienti in difficoltà erano Silvia e Roberto, nella terza ...

Oltre LA SOGLIA/ Anticipazioni 20 novembre : un suicidio sconvolgerà Tosca? : OLTRE la SOGLIA, Anticipazioni puntata di oggi, 20 novembre: Tosca è guardata a vista da un uomo. Di chi si tratta? Di Muro cerca di riconquistarla ma...

Oltre La Soglia terza puntata : trama 20 novembre 2019 : Oltre LA Soglia terza puntata. Arriva su Canale 5 la nuova fiction con Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni della terza puntata mercoledì 20 novembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Oltre La Soglia terza puntata: trama 20 novembre 2019 Oltre La Soglia trama terza puntata. Un caso molto insolito per Tosca (Gabriella Pession): Anna riferisce la cura esatta per una malattia psichiatrica che si attribuisce da ...

Oltre la soglia : anticipazioni terza puntata del 20 novembre : Gabriella Pession e il suo personaggio Tosca Navarro tornano mercoledì 20 ottobre alle 21.40 su Canale 5 con la terza puntata di Oltre la soglia, la serie medical di Canale 5 che si compone di 6 appuntamenti. Oltre la soglia: anticipazioni terza puntata Un caso molto insolito per Tosca (Gabriella Pession): Anna (Maria Mosca) riferisce la cura esatta per una malattia psichiatrica che si attribuisce da sola. Spiega di essere in cura presso una ...

Oltre La Soglia dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : Oltre LA Soglia dove vedere. Da mercoledì 6 novembre 2019 va in onda su Canale 5 la nuova fiction con Gabriella Pession. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA DELLE puntate Oltre La Soglia dove vedere le puntate in tv Le puntate della fiction andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa di mercoledì. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal ...

Oltre LA SOGLIA - anticipazioni terza puntata di mercoledì 20 novembre : mercoledì 20 novembre 2019, in prima serata su Canale 5, va in onda la terza puntata della fiction OLTRE la SOGLIA, che vede protagonista Gabriella Pession. Ecco anticipazioni e trame del terzo episodio: Tosca (Gabriella Pession) si occupa di Anna (Maria Mosca), che riferisce la cura precisa per una malattia psichiatrica che pensa di avere. La donna dice di essere in cura presso una clinica, ma nessuno sembra averne denunciato la ...

Oltre la soglia - anticipazioni terza puntata : Due casi che sono anche dei misteri della mente, che solo Tosca (Gabriella Pession) può risolvere: nella terza puntata di Oltre la soglia, in onda questa sera, 20 novembre 2019, alle 21:25 su Canale 5, Oltre ai due nuovi ragazzi che entrano in reparto il Primario dovrà vedersela anche con Di Muro (Giorgio Marchesi).Oltre la soglia, terza puntata Nel primo episodio, Tosca ed il suo team affrontano il caso di Anna (Maria Mosca), una giovane ...